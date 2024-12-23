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"برنامج التوازن المالي".. تعرّف على سياسة الدعم الحكومي الذكي الموجه إلى مستحقيه
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
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#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2016-12-22
22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
05:52 PM
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
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1 %
20 ديسمبر
2,257
1200
17 ديسمبر
5,380
600 مليون
16 ديسمبر
3,759
63 ألفاً
13 ديسمبر
4,093