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#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

الرئيسية/ إنفوجرافيك

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#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
سبق
22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
05:52 PM

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
2,257
1200

1200

17 ديسمبر
5,380
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,759
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,093

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إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

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