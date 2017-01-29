إنقاذ شخص ضل طريقه بين الجبال وعلقت مركبته منذ الجمعة جنوب عفيف

كان يريد الذهاب للرياض لكن انتهى به الطريق المعبد

عثرت فرق من الجهات الأمنية والدفاع المدني بمحافظة عفيف، على شخص ضل طريقه للرياض بين جبال رغبا واستغاث بهاتف العمليات، بأنه تائه على قدميه، بعد أن علقت مركبته في الرمال التي تتخلل المنطقة.

وتعود التفاصيل لبلاغ تلقته عمليات الدوريات الأمنية بعفيف، الساعة السابعة مساء السبت، من شخص يُذكر فيه أنه تائه على قدميه بين منطقة جبلية جنوب عفيف لا يعرف اسمها، حيث سلك طريقًا يريد الذهاب للرياض ولكن انتهى به الطريق المعبد وسط الجبال، وقد علقت مركبته في كثبان رملية تتخلل هذه السلسلة الجبلية منذ أول أمس الجمعة.

وقالت مصادر إنه على الفور مررت الدوريات الأمنية البلاغ للدفاع المدني والشرطة، حيث تم تحديد موقع الاستغاثة من جبال رغبا جنوب المحافظة ٥٠ كيلو، وتحركت جميع الفرق للموقع.

وأضافت: "بعد قرابة الخمس ساعات من تلقي البلاغ تم العثور على آثار الشخص يسير على قدميه، وتم تتبعها حتى تم العثور عليه وهو بصحة جيدة، وسيتم نقله للمستشفى للاطمئنان على صحته".