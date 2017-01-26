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إنهاء معاناة 7780 عامل متأخرة رواتبهم في إحدى الشركات بالرياض

إثر شكوى تقدموا بها لفريق الأزمات بالعمل بعد عدة أشهر من التأخير

 أنهى فريق الأزمات بمكتب العمل بالرياض معاناة 7780 عاملاً يعملون في القطاع الإنشائي لإحدى الشركات الكبرى، وذلك بتوثيق حقوقهم المالية المتأخرة وتوكيل محامٍ لهم وإنهاء إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم بعد أن مكثوا فترة طويلة يبحثون عن حل لها.
وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المهندس طارق الزهراني أن فريق الأزمات بالمكتب تسلم ملف شكوى هؤلاء العمال بعد أن تعثر حصولهم على حقوقهم من قبلهم، حيث قدّم أعضاء الفريق جهداً كبيراً لإنهاء أزمة هذا العدد الكبير من عمال الشركة بمنطقة الرياض المتوقفة رواتبهم منذ أشهر، والسماح لهم إما بنقل خدماتهم لشركات أخرى، أو منح الراغبين منهم تأشيرات خروج نهائي.
وأضاف أن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أقام بهذه المناسبة حفلاً تكريمياً للفريق حضره أعضاء المجلس التنفيذي للأزمات وعدد من قيادات الوزارة.

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إنهاء معاناة 7780 عامل متأخرة رواتبهم في إحدى الشركات بالرياض
سبق

 أنهى فريق الأزمات بمكتب العمل بالرياض معاناة 7780 عاملاً يعملون في القطاع الإنشائي لإحدى الشركات الكبرى، وذلك بتوثيق حقوقهم المالية المتأخرة وتوكيل محامٍ لهم وإنهاء إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم بعد أن مكثوا فترة طويلة يبحثون عن حل لها.
وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المهندس طارق الزهراني أن فريق الأزمات بالمكتب تسلم ملف شكوى هؤلاء العمال بعد أن تعثر حصولهم على حقوقهم من قبلهم، حيث قدّم أعضاء الفريق جهداً كبيراً لإنهاء أزمة هذا العدد الكبير من عمال الشركة بمنطقة الرياض المتوقفة رواتبهم منذ أشهر، والسماح لهم إما بنقل خدماتهم لشركات أخرى، أو منح الراغبين منهم تأشيرات خروج نهائي.
وأضاف أن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أقام بهذه المناسبة حفلاً تكريمياً للفريق حضره أعضاء المجلس التنفيذي للأزمات وعدد من قيادات الوزارة.

26 يناير 2017 - 28 ربيع الآخر 1438
08:04 PM
اخر تعديل
27 يناير 2017 - 29 ربيع الآخر 1438
08:41 AM
إثر شكوى تقدموا بها لفريق الأزمات بالعمل بعد عدة أشهر من التأخير

إنهاء معاناة 7780 عامل متأخرة رواتبهم في إحدى الشركات بالرياض

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
2
804

 أنهى فريق الأزمات بمكتب العمل بالرياض معاناة 7780 عاملاً يعملون في القطاع الإنشائي لإحدى الشركات الكبرى، وذلك بتوثيق حقوقهم المالية المتأخرة وتوكيل محامٍ لهم وإنهاء إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم بعد أن مكثوا فترة طويلة يبحثون عن حل لها.
وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المهندس طارق الزهراني أن فريق الأزمات بالمكتب تسلم ملف شكوى هؤلاء العمال بعد أن تعثر حصولهم على حقوقهم من قبلهم، حيث قدّم أعضاء الفريق جهداً كبيراً لإنهاء أزمة هذا العدد الكبير من عمال الشركة بمنطقة الرياض المتوقفة رواتبهم منذ أشهر، والسماح لهم إما بنقل خدماتهم لشركات أخرى، أو منح الراغبين منهم تأشيرات خروج نهائي.
وأضاف أن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أقام بهذه المناسبة حفلاً تكريمياً للفريق حضره أعضاء المجلس التنفيذي للأزمات وعدد من قيادات الوزارة.

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