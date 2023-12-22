أمير نجران يفتتح مشروعات تعليمية وخدمية في حبونا بقيمة 50 مليون ريال

وقف ميدانياً على الواقع بالمحافظة واستمع إلى ملاحظات الأهالي واحتياجاتهم

دشّن أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز عدة مشروعات تعليمية واجتماعية وخدمية بمحافظة حبونا شملت إنشاء ورصف أربعة طرق لربط قرى صخي وعرقان والمجزل والجفجف وأمات عويش والعمورات والحضرمية، بقيمة تجاوزت 50 مليون ريال، كما وضع حجر الأساس لمشروع المركز الحضاري في محافظة حبونا.

وافتتح الأمير جلوي بن عبدالعزيز مشاريع بلدية، أبرزها مبنى البلدية والمجلس البلدي، بقيمة 5 مليون و864 ألفًا، والسوق الشعبي بتكلفة تجاوزت مليونًا و690 ألف ريال، بجانب مشاريع اجتماعية ورياضية، تشمل نادي حبونا الرياضي، ومكتب الضمان الاجتماعي، لتقديم خدماته لنحو ستة آلاف مستفيد، فيما أطلق سموه آليًا من قاعة البلدية مشاريع تعليمية وخدمية للمياه والكهرباء والطرق والنقل.

جاء ذلك في زيارة امير المنطقة لمحافظة حبونا اليوم إذ أعرب في حديثه للأهالي عن سعادته بالمشاعر الطيبة والصادقة التي أحاطه بها الأهالي قبل مجيئه المحافظة، وما عبروا عنه من المحبة والترحيب بقدوم سموه، قائلا "إنني أبادلكم هذه المشاعر، فأنا لست إلا واحد منكم، أخ للكبير، وأب للصغير، وإن ما عبرتم عنه من الولاء والإخلاص للقيادة والوطن، فهو أمر معهود.

وأكد الأمير جلوي بن عبد العزيز أن زيارته المحافظة جاءت للوقوف ميدانيا على الواقع، والاستماع إلى ملاحظات الأهالي واحتياجاتهم، وقال "زيارتي إليكم اليوم هي من صميم الواجب والمسؤولية الملقاة عليّ، لكي أؤسس وأدشّن وأفتتح مشاريع تنموية، وألتقي بكم وأستمع منكم إلى ما تتطلعون إليه، ونحن جميعًا وكافة الإدارات بالمنطقة نسعى جاهدين لتلبيتها، تحقيقًا لتطلعات قيادتنا الرشيدة.

ودعا امير المنطقة الأهالي إلى عدم التهاون مع من يحاول شق الصف أو يثير الفتنة أو يحمل أفكارًا هدامة أو به لوثة عقلية من فكر الخوارج أو المتمردين على الدين والقيم والأخلاق أو الساعين لزعزعة الوحدة والألفة، والإبلاغ عنهم دون تردد ولا هوادة، منوهًا بدور الأسرة في تحصين النشء من شر هؤلاء.

وفي ختام حديثه قال امير المنطقة قال "نستذكر رجالاً يقفون الآن على راحتنا وأمننا، ويضمنون سلامتنا وأماننا، هو واثبون على الحدود، وفي الداخل، ألا وهم رجال القوات العسكرية، من كافة القطاعات، فلهم منا الدعاء بالثبات على الحق، وللشهداء بالرحمة والمغفرة، وللمصابين بالشفاء العاجل إن شاء الله".