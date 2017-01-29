"إياتا": حظر سفر حملة جوازات الـ 7 دول لأمريكا يشمل أيضاً طواقم الطائرات

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" إن الحظر الأمريكي على سفر حملة جوازات السفر لـ 7 دول بالشرق الأوسط ينطبق على أطقم طائرات شركات الطيران.

وأضاف الاتحاد في رسالة بالبريد الإلكتروني لشركات الطيران في مختلف أنحاء العالم أوردتها وكالة الأنباء الفرنسية أن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، كان مفاجأة لشركات الطيران.

ولفتت الرسالة إلى أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أطلعت الاتحاد الدولي للنقل الجوي خلال مؤتمر عبر الهاتف، يوم السبت، على القواعد الجديدة مشيرة إلى أن حملة جوازات السفر من دول مثل إيران بمن فيهم أطقم الطائرات سيُمنعون من دخول الولايات المتحدة.

وكان "ترامب" قد أقرّ منع دخول مواطنى إيران و6 دول عربية لأمريكا لمدة 90 يوماً، بجانب عدم السماح بدخول اللاجئين السوريين لمدة 120 يوماً، وينص القرار على أنه بدءاً من تاريخ توقيعه يمنع لمدة ثلاثة أشهر من دخول الولايات المتحدة رعايا الدول السبع: (العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن)، على أن يستثنى من بين هؤلاء حملة التأشيرات الدبلوماسية والرسمية الذين يعملون لدى مؤسسات دولية.