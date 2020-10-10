إيران تستبق تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية: ردّنا سيكون صارماً
بعد تهديدات للجيش الأمريكي ولقواعد واشنطن العسكرية: سنعاملكم كدواعش
استبقت الخارجية الإيرانية، اليوم، المساعي الأمريكية الرامية إلى تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.
ووفق "رويترز" قالت الخارجية الإيرانية: سيكون لنا ردّ فعل صارم وساحق حال تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري كمنظمة إرهابية.
ونقلت، أمس، وسائل إعلام إيرانية عن قائد الحرس الثوري الإيراني قوله: إذا وضعت واشنطن الحرس على لائحة الإرهاب؛ فسيتم التعامل مع الجيش الأمريكي مثل داعش.
وقال الحرس الثوري الإيراني: على واشنطن نقل قواعدها العسكرية إلى مسافة ألفيْ كيلو متر من مدى الصواريخ الإيرانية إن نفّذت قانون الحظر علينا.
إيران تستبق تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية: ردّنا سيكون صارماً
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-10-09
استبقت الخارجية الإيرانية، اليوم، المساعي الأمريكية الرامية إلى تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.
ووفق "رويترز" قالت الخارجية الإيرانية: سيكون لنا ردّ فعل صارم وساحق حال تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري كمنظمة إرهابية.
ونقلت، أمس، وسائل إعلام إيرانية عن قائد الحرس الثوري الإيراني قوله: إذا وضعت واشنطن الحرس على لائحة الإرهاب؛ فسيتم التعامل مع الجيش الأمريكي مثل داعش.
وقال الحرس الثوري الإيراني: على واشنطن نقل قواعدها العسكرية إلى مسافة ألفيْ كيلو متر من مدى الصواريخ الإيرانية إن نفّذت قانون الحظر علينا.
09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
11:09 AM
إيران تستبق تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية: ردّنا سيكون صارماً
بعد تهديدات للجيش الأمريكي ولقواعد واشنطن العسكرية: سنعاملكم كدواعش
استبقت الخارجية الإيرانية، اليوم، المساعي الأمريكية الرامية إلى تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.
ووفق "رويترز" قالت الخارجية الإيرانية: سيكون لنا ردّ فعل صارم وساحق حال تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري كمنظمة إرهابية.
ونقلت، أمس، وسائل إعلام إيرانية عن قائد الحرس الثوري الإيراني قوله: إذا وضعت واشنطن الحرس على لائحة الإرهاب؛ فسيتم التعامل مع الجيش الأمريكي مثل داعش.
وقال الحرس الثوري الإيراني: على واشنطن نقل قواعدها العسكرية إلى مسافة ألفيْ كيلو متر من مدى الصواريخ الإيرانية إن نفّذت قانون الحظر علينا.