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إيران تستبق تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية: ردّنا سيكون صارماً

بعد تهديدات للجيش الأمريكي ولقواعد واشنطن العسكرية: سنعاملكم كدواعش

استبقت الخارجية الإيرانية، اليوم، المساعي الأمريكية الرامية إلى تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.

ووفق "رويترز" قالت الخارجية الإيرانية: سيكون لنا ردّ فعل صارم وساحق حال تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري كمنظمة إرهابية.

ونقلت، أمس، وسائل إعلام إيرانية عن قائد الحرس الثوري الإيراني قوله: إذا وضعت واشنطن الحرس على لائحة الإرهاب؛ فسيتم التعامل مع الجيش الأمريكي مثل داعش.

وقال الحرس الثوري الإيراني: على واشنطن نقل قواعدها العسكرية إلى مسافة ألفيْ كيلو متر من مدى الصواريخ الإيرانية إن نفّذت قانون الحظر علينا.

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إيران تستبق تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية: ردّنا سيكون صارماً
سبق

استبقت الخارجية الإيرانية، اليوم، المساعي الأمريكية الرامية إلى تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.

ووفق "رويترز" قالت الخارجية الإيرانية: سيكون لنا ردّ فعل صارم وساحق حال تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري كمنظمة إرهابية.

ونقلت، أمس، وسائل إعلام إيرانية عن قائد الحرس الثوري الإيراني قوله: إذا وضعت واشنطن الحرس على لائحة الإرهاب؛ فسيتم التعامل مع الجيش الأمريكي مثل داعش.

وقال الحرس الثوري الإيراني: على واشنطن نقل قواعدها العسكرية إلى مسافة ألفيْ كيلو متر من مدى الصواريخ الإيرانية إن نفّذت قانون الحظر علينا.

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
11:09 AM

إيران تستبق تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية: ردّنا سيكون صارماً

بعد تهديدات للجيش الأمريكي ولقواعد واشنطن العسكرية: سنعاملكم كدواعش

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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23,061

استبقت الخارجية الإيرانية، اليوم، المساعي الأمريكية الرامية إلى تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.

ووفق "رويترز" قالت الخارجية الإيرانية: سيكون لنا ردّ فعل صارم وساحق حال تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري كمنظمة إرهابية.

ونقلت، أمس، وسائل إعلام إيرانية عن قائد الحرس الثوري الإيراني قوله: إذا وضعت واشنطن الحرس على لائحة الإرهاب؛ فسيتم التعامل مع الجيش الأمريكي مثل داعش.

وقال الحرس الثوري الإيراني: على واشنطن نقل قواعدها العسكرية إلى مسافة ألفيْ كيلو متر من مدى الصواريخ الإيرانية إن نفّذت قانون الحظر علينا.

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