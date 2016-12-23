ابتدائية 107 بتعليم مكة تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

اشتمل على برامج وفعاليات وأنشطة عدة

احتفت الابتدائية الـ "107" بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة باليوم العالمي للغة العربية، بتنفيذ من معلمات اللغة العربية بقيادة قائدة المدرسة نايلة الكريدمي، وتحت إشراف المشرفه الإدارية سوزان سلطان.



واستهدف البرنامج طالبات المدرسة؛ وذلك لإبراز أهمية اللغة العربية وعلومها، وقدرتها على المعاصرة، وتعزيز انتشارها، والتذكير بمكانتها بين اللغات، والتوعية حول استخدامها نطقًا وكتابة وتحدُّثًا وتأليفًا في جميع المجالات، والحث على إحيائها وممارستها، وإعداد واقتراح برامج وفعاليات وأنشطة للاحتفاء بهذه المناسبة.