"ابن سبرة": ميزانية 2017 أكدت ثبات الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات

رفع محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة، باسمه وأهالي المحافظة التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين، وسمو ولي ولي العهد، بمناسبة صدور ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2017م، وما تضمّنته من ثبات في مواجهة كل التحديات الاقتصادية، ورسوخ الاقتصاد السعودي أمام كل الأزمات، لا سيما في ظل الواقع الاقتصادي العالمي.

وقال "ابن سبرة": "لا يسعنا إلا أن نشكر الله العلي القدير على أن منّ على هذه البلاد بقيادة كريمة وحكيمة، حافظت على استمرار مسار دولة فتية في ظل كل المتغيرات العالمية، وتطورت في كل المجالات التنموية، متجاوزة كل التحديات ومتحولةً في النظام الاقتصادي، بما يتوافق مع كل المتغيرات العالمية والمحلية".

وأفاد بأن المملكة تحظى بمقومات اقتصادية طبيعية لا سيما مركزها الإسلامي بين دول العالم الإسلامي، بالإضافة إلى دور المملكة الريادي في مجال السياسة الاقتصادية، وحضورها في دول العشرين، مع تميز حضورها في كل المحافل الدولية ومبادراتها الإنسانية وعضويتها في المنظمات العالمية، مبيناً أن البيت السعودي أسسه الملك عبدالعزيز ـطيب الله ثراهـ على قيم اجتماعية سامية مرتكزةً على كتاب الله وسنة رسوله، مع تمسكها بالثوابت العربية الأصيلة، وبالتالي كان البيت السعودي نموذجاً للدول الرائدة في كل المجالات.

وأوضح "ابن سبرة" أن المملكة تشهد هذه الأيام تحولاً في كل المجالات التنموية، مما يشير إلى حضورها في المستقبل في مجتمع الاقتصاد والمعرفة وتطوير كل الخدمات والمجالات، وسيكون هذا برنامج ورؤية المملكة 2030 مع الاعتماد على الله مساراً وخارطة طريق، إلى تجاوز كل العقبات وتحقيق الأهداف والتطلعات.

وأشار إلى أن محافظة بيشة كغيرها من محافظات المملكة تطورت فيها عجلة التنمية، وشملت مجالات شتى بما في ذلك جامعة بيشة التي تعدّ من أهم وأكبر المشاريع التعليمية في المنطقة، لا سيما مشاريع المياه والزراعة والمطار والبلديات والخدمات الصحية.

ولفت إلى أن هذه المشاريع تؤكد مدى اهتمام حكومة المملكة بكل التفاصيل التي تعنى بالشأن المحلي وتطلعات المجتمع، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ هذه البلاد من كل مكروه.