ابن "مفقود الجبل الأخضر" يكشف تفاصيل العثور على والده بعد نشر خبر فقدانه في "سبق"

​اعتنى به مواطن ونقله الهلال الأحمر للصحة النفسية ووجده آخر فأبلغ الشرطة وتسلمته

كشف ابن المواطن الثمانيني الذي فقد السبت الماضي من حي الجبل الأخضر بمدينة أبها، تفاصيل العثور على والده بعد نشر خبر فقدانه مساء أمس في "سبق"، وتلقى في ضوء ذلك عددًا من الاتصالات تبين لهم مكان وجود والده بقسم غرب أبها؛ حيث استقر به المطاف هناك بعد عدة مواقع دخلها.

وقال ابن المفقود لـ"سبق": إنه بعد نشر الخبر بساعات قليلة تلقى اتصالًا من أحد المواطنين يفيد بأنه قبل أيام وجد ذلك المسن قرب منزله، وملابسه رثة؛ حيث قام بتنظيفه وإعطائه ملابس جديدة، قبل أن يتصل بإسعاف الهلال الأحمر الذي نقله لمستشفى الصحة النفسية.

وأضاف أنه في اتصال آخر أكدت مواطنة أنها شاهدته بمستشفى الصحة النفسية قبل نحو يومين، فيما أكد مواطن آخر أنه عثر عليه بالقرب من أحد ملاعب كرة القدم بالمدينة، واشتبه في وضعه، وأبلغ الشرطة التي حضرت دورياتها للموقع ونقلته معها.

وأكد ابن المفقود أن أحد المواطنين تواصل معه، وهو الاتصال الذي قطع الشك باليقين، مفيدًا بأن والده بقسم غرب أبها، وعليه الحضور لاستلامه، مشيرًا إلى أن عمه حضر ووقّع على استلامه مساء أمس، ونقله بصحبته للمنزل، وهو ولله الحمد بصحة جيدة.

وقدم ابن المفقود شكره لصحيفة "سبق" وجميع من تفاعل مع خبرهم، وتواصل معهم، وأدلى بمعلومات ساهمت في العثور على والده، سائلًا المولى أن يجزيهم الله خير الجزاء.

وكانت "سبق" نشرت مساء أمس خبر مواصلة أفراد أسرة سعودية في مدينة أبها البحث عن والدهم الطاعن في السن، الذي يعاني من مرض الزهايمر، بعد فقدانه يوم السبت الماضي عندما خرج من المنزل بحي الجبل الأخضر في غفلة منهم.