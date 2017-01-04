"اتحاد القدم": "البطي" أميناً و "العواجي" للجنة الحكام.. والسماح للأندية بثمانية طواقم تحكيمية

اتخذ ١٤ قراراً في اول اجتماعاته الرسمية

عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماعه الأول اليوم الأربعاء عند 10 صباحاً بمقر الاتحاد بحضور رئيسه والأعضاء المنتخبين .

وخرج الاجتماع بالعديد من القرارات، أبرزها :

- الموافقة على تعيين عادل البطي أميناً عاماً للاتحاد.

- إعادة هيكلة الاتحاد خلال 90 يوم.

- تكليف الدكتور خالد المقرن برئاسة لجنة المسابقات والدكتور عبدالله البرقان برئاسة لجنة الاحتراف حتى الانتهاء من فترة إعادة الهيكلة.

- تكليف مرعي العواجي برئاسة لجنة الحكام حتى الانتهاء من فترة إعادة الهيكلة.

- رفع عدد الطواقم الأجنبية المسموح بها لكل نادي إلى 8

- تكليف حمد الصنيع مسؤولاً عن المنتخب الأولمبي والفئات السنية وتكليف موسى الزياد نائباً له.

- إنشاء غرفة عمليات خاصة لمتابعة قضايا الأندية السعودية في الفيفا والاتحاد الآسيوي برئاسة نائب رئيس الاتحاد ياسر المسحل وعضوية د. عبدالله البرقان وحامد الجارالله.

- ارتباط المنتخب السعودي الأول برئيس الاتحاد مع استمرار البرنامج المعد مسبقاً لتصفيات كأس العالم

- تحديد مواعيد عقد الجمعية العمومية للاتحاد السعودي خلال العام الحالي 2017 على أن تقام خلال شهر مايو وشهر ديسمبر.

- تكوين فريق عمل برئاسة رئيس الاتحاد وعضوية عبدالاله مؤمنة وشركة استشارية لدراسة التحول ومشروع هوية الاتحاد

- تكليف عضو مجلس الإدارة محمد الزهراني بدراسة ملف ووضع ضوابط رابطة فرق الأحياء.

- ضم لعبة كرة الصالات إلى لجنة المسابقات.

- تشكيل فريق لحصر مستحقات الأندية والمتأخرات من الرعاة وذلك برئاسة ياسر المسحل وعضوية د. عبدالله البرقان وحامد الجارالله.

- الموافقة على وضع آلية الضبط الإعلامي لأعضاء مجلس ادارة الاتحاد السعودي.