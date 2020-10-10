اتحاد القدم: تعيين خالد بانصر رئيساً للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين



أصدر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت جملة من القرارات بناءً على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على خطاب استقالة عضو مجلس إدارة الاتحاد حمد بن الصنيع من عضوية إدارة الاتحاد واستقالة الدكتور خالد بانصر من رئاسة لجنة الأخلاق، جاءت القرارات على النحو التالي:

أولاً: قبول استقالة الدكتور خالد بانصر من رئاسة لجنة الأخلاق والقيم اعتباراً من اليوم الاثنين 19 محرم الموافق 9 أكتوبر 2017م.



ثانياً: تعيين الدكتور خالد بانصر عضواً في مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ضمن قائمة المديرين التنفيذيين اعتباراً من اليوم الاثنين 19 محرم الموافق 9 أكتوبر 2017م.



ثالثاً: تعيين الدكتور خالد بانصر رئيساً للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين اعتباراً من اليوم الاثنين 19 محرم الموافق 9 أكتوبر 2017م.



ودعا رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأمانة العامة بالاتحاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ القرار وتعميمه على الجهات المعنية للعمل بموجبه.

