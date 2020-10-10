اتحاد القدم يحدد: ٨ فئات يُسمح لها بالدخول إلى أرضية الملعب

بعد منع رؤساء الأندية من الجلوس في دكة الاحتياط

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عدم السماح بالدخول لملعب المباراة إلا لمن له علاقة مباشرة بالمباراة كلاعبي الفريق والإداريين الرسميين والمسجلين في الكشوفات، إلى جانب الحكام ومراقب المباراة ومقيم الحكام ورجال الأمن والإسعاف والمصورين من تلفزيون وصحافة فقط.

وجاء القرار بعد منع رؤساء الأندية من الجلوس في دكة الاحتياط مع الفريق، بدءًا من هذا الموسم الرياضي الحالي 2017 - 2018.