اتحاد القدم يعفي موظفًا في "فض المنازعات".. ويشكِّل لجنة للتحقيق معه

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا، يقضي بإعفاء الموظف في غرفة فض المنازعات خالد حسن شكري؛ وذلك إثر رصد بعض التجاوزات القانونية عليه، بحسب ما ذكره بيان لاتحاد القدم، بثه على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وأشار الاتحاد السعودي إلى أنه شكَّل لجنة برئاسة عبدالإله مؤمنة الأمين العام للاتحاد، وعضوية المستشار القانوني فهد الشهراني، ومدير الشؤون الإدارية محمد الجار الله، للتحقيق مع شكري، والرفع بنتائج التحقيق إلى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ اللازم، حسبما تنص عليه الأنظمة.

