اتحاد الكرة يوافق على ثمانية طواقم أجنبية..ويمنح الأندية حقوق النقل غدًا

قبول استقالة مرعي.. وكلاتينبرغ رئيسًا للجنة الحكام

أكد عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع الاتحاد الدوري الثامن اليوم أن "محورنا الرئيسي في اجتماع اليوم هو تعديل اللوائح".

وأضاف: أمامنا تحديات كثيرة. لقد حضرنا في منتصف الموسم، والآن هي انطلاقتنا الحقيقية.

وتابع: تم تأسيس شركة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهذا سيفيدنا في الاستثمارات والحصول على تمويلات بنكية.

وأوضح رئيس الاتحاد أنهم حصلوا اليوم على دفعة الناقل الحصري، وسنحولها للأندية غدًا صباحًا.

من جانبه، كشف عادل البطي، الأمين العام للاتحاد السعودي، أنه سُمح للأندية بطلب ثمانية طواقم تحكيمأجنبي إلى جانب طلب تقنية الفيديو المساعد، لكن بشرط أن يتم ذلك قبل عشرة أيام من موعد المباراة.

وأفاد البطي بتعيين الحكم الإنجليزي كلاتينبرغ رئيسًا للجنة الحكام بعد موافقة الاتحاد السعودي على قبول اعتذار الحكم السابق مرعي العواجي عن مواصلةمهام عمله رئيسًا للجنة الحكام.

كما تمت الموافقة على الهيكلة المالية، واعتماد لوائح لجان اتحاد القدم (الاحتراف ووسطاء اللاعبين).

وأشار البطي إلى اطلاع الاتحاد على خطاب رئيس نادي نجران، وتم تكليف حمد الصنيع بالتواصل مع النادي، والرفع بالمقترحات.