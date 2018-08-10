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اتحاد اليد يرشح النور والصفا للمشاركة في البطولات الخارجية

رشح الاتحاد السعودي لكرة اليد برئاسة "تركي الخليوي" فريقَي النور والصفا للمشاركة في البطولات الخارجية للموسم الرياضي الجديد ١٤٣٨ – ١٤٣٩هـ، وذلك بعد موافقة الناديين.

حيث يشارك الفريق الأول لكرة اليد بنادي النور في البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري، فيما يشارك الفريق الأول لكرة اليد بنادي الصفا في البطولة العربية للأندية أبطال الدوري.

هذا ومن المقرر أن تقام البطولة الآسيوية العشرون في مدينة حيدر آباد بجمهورية الهند، خلال الفترة من ٢٠ حتى ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧م.

فيما تقام البطولة العربية الثالثة والثلاثون خلال الفترة من ١٣ حتى ٢٣ سبتمبر ٢٠١٧م، وذلك في مدينة وجدة بدولة المغرب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اتحاد اليد يرشح النور والصفا للمشاركة في البطولات الخارجية
سبق

رشح الاتحاد السعودي لكرة اليد برئاسة "تركي الخليوي" فريقَي النور والصفا للمشاركة في البطولات الخارجية للموسم الرياضي الجديد ١٤٣٨ – ١٤٣٩هـ، وذلك بعد موافقة الناديين.

حيث يشارك الفريق الأول لكرة اليد بنادي النور في البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري، فيما يشارك الفريق الأول لكرة اليد بنادي الصفا في البطولة العربية للأندية أبطال الدوري.

هذا ومن المقرر أن تقام البطولة الآسيوية العشرون في مدينة حيدر آباد بجمهورية الهند، خلال الفترة من ٢٠ حتى ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧م.

فيما تقام البطولة العربية الثالثة والثلاثون خلال الفترة من ١٣ حتى ٢٣ سبتمبر ٢٠١٧م، وذلك في مدينة وجدة بدولة المغرب.

08 أغسطس 2017 - 16 ذو القعدة 1438
09:12 PM

اتحاد اليد يرشح النور والصفا للمشاركة في البطولات الخارجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رشح الاتحاد السعودي لكرة اليد برئاسة "تركي الخليوي" فريقَي النور والصفا للمشاركة في البطولات الخارجية للموسم الرياضي الجديد ١٤٣٨ – ١٤٣٩هـ، وذلك بعد موافقة الناديين.

حيث يشارك الفريق الأول لكرة اليد بنادي النور في البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري، فيما يشارك الفريق الأول لكرة اليد بنادي الصفا في البطولة العربية للأندية أبطال الدوري.

هذا ومن المقرر أن تقام البطولة الآسيوية العشرون في مدينة حيدر آباد بجمهورية الهند، خلال الفترة من ٢٠ حتى ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧م.

فيما تقام البطولة العربية الثالثة والثلاثون خلال الفترة من ١٣ حتى ٢٣ سبتمبر ٢٠١٧م، وذلك في مدينة وجدة بدولة المغرب.

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