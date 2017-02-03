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اتفاقية بين "الله يعطيك خيرها ومطارات الرياض" لتخفيض الحوادث

خلال منصة تفاعلية توعوية للزوار ومواقع التواصل الإلكتروني

 وقعّت مبادرة "الله يعطيك خيرها" التي تتبناها جمعية الأطفال المعوقين، اتفاقية تعاون وشراكة مع شركة مطارات الرياض للمساهمة في برامج المبادرة لإيصال رسالتها للمجتمع لتخفيض معدلات الحوادث وتراجع الإصابات والإعاقات.
وقد وقع الاتفاقية مدير عام شركة مطارات الرياض، عبدالعزيز أبوحربة والمدير التنفيذي لمبادرة "الله يعطيك خيرها"، سليمان المنصور.
وأعرب "أبوحربة" عن سعادته لدعم ومساندة مبادرة "الله يعطيك خيرها" واصفًاً المبادرة بـ"المهمة" لكونها تسهم في توعية المجتمع وتوضح المخاطر البشرية الجسيمة الناتجة عن الحوادث من إصابات وإعاقات ووفيات.
وقال: "نأمل أن يسهم دعم مطارات الرياض في تفعيل برامج المبادرة ووصول رسالتها وتحقيق هدفها بتخفيض معدلات الحوادث".
وأضاف: "المطار سيقدم كل الدعم للمبادرة وأنشطتها في إطار الدور الوطني لشركة مطارات الرياض التي تسعى لتقديم خدمات متميزة للمسافرين، وتفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية التي تؤمن بها الشركة".
بدوره، قدّم "المنصور" شكره وتقديره لشركة مطارات الرياض على توقيع اتفاقية التعاون والشراكة للمساهمة في تفعيل برامج وأنشطة مبادرة "الله يعطيك خيرها".
وأعرب عن سعادته بوجود المبادرة في مطار مهم وكبير مثل مطار الرياض الذي يتجاوز عدد مسافريه ٢٢ مليون مسافر سنويًا.
وأوضح أن المبادرة سيكون لها تواجد في المطار من خلال منصة تفاعلية توعوية للزوار ومواقع التواصل الإلكتروني لدى المطار وبرامج أخرى تقدمها المبادرة بالتعاون مع المطار، مشيراً إلى أن مطار الرياض إضافة كبيرة للمبادرة وأنشطتها في تحقيق أهدافها.

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اتفاقية بين "الله يعطيك خيرها ومطارات الرياض" لتخفيض الحوادث
سبق

 وقعّت مبادرة "الله يعطيك خيرها" التي تتبناها جمعية الأطفال المعوقين، اتفاقية تعاون وشراكة مع شركة مطارات الرياض للمساهمة في برامج المبادرة لإيصال رسالتها للمجتمع لتخفيض معدلات الحوادث وتراجع الإصابات والإعاقات.
وقد وقع الاتفاقية مدير عام شركة مطارات الرياض، عبدالعزيز أبوحربة والمدير التنفيذي لمبادرة "الله يعطيك خيرها"، سليمان المنصور.
وأعرب "أبوحربة" عن سعادته لدعم ومساندة مبادرة "الله يعطيك خيرها" واصفًاً المبادرة بـ"المهمة" لكونها تسهم في توعية المجتمع وتوضح المخاطر البشرية الجسيمة الناتجة عن الحوادث من إصابات وإعاقات ووفيات.
وقال: "نأمل أن يسهم دعم مطارات الرياض في تفعيل برامج المبادرة ووصول رسالتها وتحقيق هدفها بتخفيض معدلات الحوادث".
وأضاف: "المطار سيقدم كل الدعم للمبادرة وأنشطتها في إطار الدور الوطني لشركة مطارات الرياض التي تسعى لتقديم خدمات متميزة للمسافرين، وتفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية التي تؤمن بها الشركة".
بدوره، قدّم "المنصور" شكره وتقديره لشركة مطارات الرياض على توقيع اتفاقية التعاون والشراكة للمساهمة في تفعيل برامج وأنشطة مبادرة "الله يعطيك خيرها".
وأعرب عن سعادته بوجود المبادرة في مطار مهم وكبير مثل مطار الرياض الذي يتجاوز عدد مسافريه ٢٢ مليون مسافر سنويًا.
وأوضح أن المبادرة سيكون لها تواجد في المطار من خلال منصة تفاعلية توعوية للزوار ومواقع التواصل الإلكتروني لدى المطار وبرامج أخرى تقدمها المبادرة بالتعاون مع المطار، مشيراً إلى أن مطار الرياض إضافة كبيرة للمبادرة وأنشطتها في تحقيق أهدافها.

03 فبراير 2017 - 6 جمادى الأول 1438
03:16 PM
خلال منصة تفاعلية توعوية للزوار ومواقع التواصل الإلكتروني

اتفاقية بين "الله يعطيك خيرها ومطارات الرياض" لتخفيض الحوادث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 وقعّت مبادرة "الله يعطيك خيرها" التي تتبناها جمعية الأطفال المعوقين، اتفاقية تعاون وشراكة مع شركة مطارات الرياض للمساهمة في برامج المبادرة لإيصال رسالتها للمجتمع لتخفيض معدلات الحوادث وتراجع الإصابات والإعاقات.
وقد وقع الاتفاقية مدير عام شركة مطارات الرياض، عبدالعزيز أبوحربة والمدير التنفيذي لمبادرة "الله يعطيك خيرها"، سليمان المنصور.
وأعرب "أبوحربة" عن سعادته لدعم ومساندة مبادرة "الله يعطيك خيرها" واصفًاً المبادرة بـ"المهمة" لكونها تسهم في توعية المجتمع وتوضح المخاطر البشرية الجسيمة الناتجة عن الحوادث من إصابات وإعاقات ووفيات.
وقال: "نأمل أن يسهم دعم مطارات الرياض في تفعيل برامج المبادرة ووصول رسالتها وتحقيق هدفها بتخفيض معدلات الحوادث".
وأضاف: "المطار سيقدم كل الدعم للمبادرة وأنشطتها في إطار الدور الوطني لشركة مطارات الرياض التي تسعى لتقديم خدمات متميزة للمسافرين، وتفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية التي تؤمن بها الشركة".
بدوره، قدّم "المنصور" شكره وتقديره لشركة مطارات الرياض على توقيع اتفاقية التعاون والشراكة للمساهمة في تفعيل برامج وأنشطة مبادرة "الله يعطيك خيرها".
وأعرب عن سعادته بوجود المبادرة في مطار مهم وكبير مثل مطار الرياض الذي يتجاوز عدد مسافريه ٢٢ مليون مسافر سنويًا.
وأوضح أن المبادرة سيكون لها تواجد في المطار من خلال منصة تفاعلية توعوية للزوار ومواقع التواصل الإلكتروني لدى المطار وبرامج أخرى تقدمها المبادرة بالتعاون مع المطار، مشيراً إلى أن مطار الرياض إضافة كبيرة للمبادرة وأنشطتها في تحقيق أهدافها.

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