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اتفاقية بين "تعليم الرياض" و"جنى" لدعم الأسر المنتجة عبر "أسر"

تأهيل وتدريب وتنسيق لتسهيل عملها في المقاصف المدرسية

وقّعت تعليم منطقة الرياض، اتفاقيةَ تعاون مع مركز دعم الأسر المنتجة "جنى"، تتيح بموجبها الفرصةَ أمام العديد من الأسر المنتجة للمشاركة في برنامج تدريبي يمتد لمدة عام دراسي؛ بهدف تأهيل وتدريب الأسر المنتجة وتسهيل عملها في المقاصف المدرسية، عبر مشروع "أسر".

وقّع الاتفاقية مديرُ عام تعليم الرياض الدكتور عبدالله المانع مع محمود الشامي ممثلاً لمركز جنى لبناء الأسر المنتجة.

وأوضح المدير التنفيذي لمركز "جنى"، محمود الشامي، أن الاتفاقية تقتضي تكوين لجنة إشرافية من الطرفين، وتكوين لجنة للتدريب وبموجبها تتولى إدارة تعليم الرياض إعدادَ خطة عمل للتدريب، وإعداد الحقائب التدريبة عن إدارة المقاصف المدرسية، وتكوين فريق تدريبي بكفاءة عالية، بالإضافة إلى تقديم الدعم للأسر والتنسيق بينها وبين الأطراف الأخرى، وإعداد التقارير اللازمة لما تم إنجازه خلال فترة الاتفاقية؛ فيما يقوم مركز جنى -بحسب الاتفاقية- بدعم البرامج التي تخدم المشروع وتغذية الطلاب الصحية، وتوفير الإمكانات وتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذه، وتكريم المشاركين في البرامج.

يُشار إلى أن مركز جنى لبناء الأسر المنتجة يضطلع بالإشراف على عدد من أنشطة العمل الخيري، ويسعى من خلالها لتحقيق التوعية والريادة ورعاية الأسر المنتجة، ويعتبر المركز أحد المبادرات النوعية لمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية لخدمة المجتمع، والتي تأسست عام 2010، وموّلت مشاريع إنتاجية صغيرة للسيدات بلغ عددها 77 ألفاً حتى الربع الثالث من عام ٢٠١٧، بمبلغ قدره أكثر من 460 مليون ريال.

ويسعى المركز إلى تحقيق القيادة والريادة في العمل المجتمعي المستدام، والتي تركز على خلق القيمة المضافة للمجتمع؛ لإشراك جميع فئات المجتمع في الإدماج الاقتصادي والتنموي؛ لتحقيق اقتصاد قوي للمملكة.

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اتفاقية بين "تعليم الرياض" و"جنى" لدعم الأسر المنتجة عبر "أسر"
سبق

وقّعت تعليم منطقة الرياض، اتفاقيةَ تعاون مع مركز دعم الأسر المنتجة "جنى"، تتيح بموجبها الفرصةَ أمام العديد من الأسر المنتجة للمشاركة في برنامج تدريبي يمتد لمدة عام دراسي؛ بهدف تأهيل وتدريب الأسر المنتجة وتسهيل عملها في المقاصف المدرسية، عبر مشروع "أسر".

وقّع الاتفاقية مديرُ عام تعليم الرياض الدكتور عبدالله المانع مع محمود الشامي ممثلاً لمركز جنى لبناء الأسر المنتجة.

وأوضح المدير التنفيذي لمركز "جنى"، محمود الشامي، أن الاتفاقية تقتضي تكوين لجنة إشرافية من الطرفين، وتكوين لجنة للتدريب وبموجبها تتولى إدارة تعليم الرياض إعدادَ خطة عمل للتدريب، وإعداد الحقائب التدريبة عن إدارة المقاصف المدرسية، وتكوين فريق تدريبي بكفاءة عالية، بالإضافة إلى تقديم الدعم للأسر والتنسيق بينها وبين الأطراف الأخرى، وإعداد التقارير اللازمة لما تم إنجازه خلال فترة الاتفاقية؛ فيما يقوم مركز جنى -بحسب الاتفاقية- بدعم البرامج التي تخدم المشروع وتغذية الطلاب الصحية، وتوفير الإمكانات وتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذه، وتكريم المشاركين في البرامج.

يُشار إلى أن مركز جنى لبناء الأسر المنتجة يضطلع بالإشراف على عدد من أنشطة العمل الخيري، ويسعى من خلالها لتحقيق التوعية والريادة ورعاية الأسر المنتجة، ويعتبر المركز أحد المبادرات النوعية لمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية لخدمة المجتمع، والتي تأسست عام 2010، وموّلت مشاريع إنتاجية صغيرة للسيدات بلغ عددها 77 ألفاً حتى الربع الثالث من عام ٢٠١٧، بمبلغ قدره أكثر من 460 مليون ريال.

ويسعى المركز إلى تحقيق القيادة والريادة في العمل المجتمعي المستدام، والتي تركز على خلق القيمة المضافة للمجتمع؛ لإشراك جميع فئات المجتمع في الإدماج الاقتصادي والتنموي؛ لتحقيق اقتصاد قوي للمملكة.

10 أكتوبر 2017 - 20 محرّم 1439
11:40 AM

اتفاقية بين "تعليم الرياض" و"جنى" لدعم الأسر المنتجة عبر "أسر"

تأهيل وتدريب وتنسيق لتسهيل عملها في المقاصف المدرسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّعت تعليم منطقة الرياض، اتفاقيةَ تعاون مع مركز دعم الأسر المنتجة "جنى"، تتيح بموجبها الفرصةَ أمام العديد من الأسر المنتجة للمشاركة في برنامج تدريبي يمتد لمدة عام دراسي؛ بهدف تأهيل وتدريب الأسر المنتجة وتسهيل عملها في المقاصف المدرسية، عبر مشروع "أسر".

وقّع الاتفاقية مديرُ عام تعليم الرياض الدكتور عبدالله المانع مع محمود الشامي ممثلاً لمركز جنى لبناء الأسر المنتجة.

وأوضح المدير التنفيذي لمركز "جنى"، محمود الشامي، أن الاتفاقية تقتضي تكوين لجنة إشرافية من الطرفين، وتكوين لجنة للتدريب وبموجبها تتولى إدارة تعليم الرياض إعدادَ خطة عمل للتدريب، وإعداد الحقائب التدريبة عن إدارة المقاصف المدرسية، وتكوين فريق تدريبي بكفاءة عالية، بالإضافة إلى تقديم الدعم للأسر والتنسيق بينها وبين الأطراف الأخرى، وإعداد التقارير اللازمة لما تم إنجازه خلال فترة الاتفاقية؛ فيما يقوم مركز جنى -بحسب الاتفاقية- بدعم البرامج التي تخدم المشروع وتغذية الطلاب الصحية، وتوفير الإمكانات وتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذه، وتكريم المشاركين في البرامج.

يُشار إلى أن مركز جنى لبناء الأسر المنتجة يضطلع بالإشراف على عدد من أنشطة العمل الخيري، ويسعى من خلالها لتحقيق التوعية والريادة ورعاية الأسر المنتجة، ويعتبر المركز أحد المبادرات النوعية لمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية لخدمة المجتمع، والتي تأسست عام 2010، وموّلت مشاريع إنتاجية صغيرة للسيدات بلغ عددها 77 ألفاً حتى الربع الثالث من عام ٢٠١٧، بمبلغ قدره أكثر من 460 مليون ريال.

ويسعى المركز إلى تحقيق القيادة والريادة في العمل المجتمعي المستدام، والتي تركز على خلق القيمة المضافة للمجتمع؛ لإشراك جميع فئات المجتمع في الإدماج الاقتصادي والتنموي؛ لتحقيق اقتصاد قوي للمملكة.

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