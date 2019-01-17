اتفاقية شراكة بين "نجوم السلام القابضة" و"أسواق العثيم"

تضمّنت عقود تأجير لثلاثة مشاريع عقارية على مستوى المملكة

وقّعت شركة نجوم السلام القابضة وشركة أسواق عبدالله العثيم، اتفاقية شراكة استراتيجية في استثمار الأراضي وإقامة المشاريع الحيوية، حيث تضمّنت الاتفاقية بين الشركتين إبرام عقود تأجير لثلاثة مشاريع عقارية على مستوى المملكة، وهي مشروع العزيزية جاليري الواقع على طريق النصر بالرياض، ومشروع نطاق بلازا الواقع على طريق أنس بن مالك بالرياض، ومشروع نجوم السلام بلازا الواقع على طريق الملك فهد بالخبر.

ومثّل شركة نجوم السلام القابضة في توقيع الاتفاقية نائب الرئيس التنفيذي عبدالله جارالله العضيب، فيما وقّع الاتفاقية عن شركة أسواق عبدالله العثيم الرئيس التنفيذي عبدالعزيز بن عبدالله العثيم.

وأبدى نائب الرئيس التنفيذي لشركة نجوم السلام القابضة عبدالله بن جارالله العضيب سعادته بإبرام الشراكة الاستراتيجية مع أسواق عبدالله العثيم، والتي تعدّ بداية التعاون والشراكة المستمرة في المشاريع وانتشار الفروع وتحقيق ما يهدف إليه الجميع، موضحاً أنه تم تدشين المرحلة الأولى من الشراكة بالمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، على أن تبدأ المرحلة الثانية قريباً، والتي يكون التركيز فيها على المدن الرئيسية بالمملكة بأكثر من 7 مشاريع أخرى بإذن الله.

وأشار "العضيب" إلى أن شركة أسواق عبدالله العثيم من أهم شركاء النجاح لشركة نجوم السلام طوال مسيرة مليئة بالنجاح والتطور المستمر، وتحقيق قفزات نحو إبداع مثمر، وإسهاماً في تقدّم ورفعة بلدنا الحبيب، ومن منطلق هذه العلاقة المهمة والشراكة الناجحة بين الشركتين العامرتين إلى توطيدها وتطويرها استثمارياً، وببناء جسر شراكة لتحقيق رؤية 2030م.

وثمّن الرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم، عبدالعزيز بن عبدالله العثيم، العلاقة الوطيدة التي تربط الشركتين، والتي تم تطويرها إلى شراكة استراتيجية في المشاريع التي تخدم كلا الشركتين، مشدداً على سعيهم الجاد للاستمرار بسياسة الشركة التوسعية وافتتاح فروع جديدة وتطوير الفروع الحالية، من خلال إقامة عدد من المشاريع خلال الفترة المقبلة، وتأتي هذه المشاريع؛ تلبيةً للطلب المتزايد من العملاء، ولتقديم أفضل المنتجات الاستهلاكية والغذائية بأقل الأسعار وأكثرها توفيراً لهم، وأضاف: إننا نتطلع في الشركة للوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء، والاستمرار بتقديم الخدمات المتميزة.