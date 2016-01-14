جمعية أصدقاء اللاعبين توقّع عقدًا مع "ريادة"

بهدف تدريب اللاعبين السابقين وأسرهم

توقع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، الاثنين المقبل، عقد اتفاقية تعاون مع معهد ريادة الأعمال الوطني (ريادة)، يتم بموجبها تدريب وتأهيل المرشحين من جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية في معهد ريادة الأعمال ليتمكنوا من ممارسة العمل الحر، وإنشاء مشاريع صغيرة تحقق لهم الاستقرار وتوفر لهم حياة كريمة.

كما تتضمن هذه الاتفاقية مساعدة المرشحين للحصول على تمويل لمشاريعهم ودعم فرص نجاحها من خلال المتابعة الفنية من مسؤولي المعهد.

وتأتي مذكرة التفاهم انطلاقاً من أحد أهداف الجمعية والمتضمن تأهيل وتدريب المستفيدين من الجمعية لتحقيق الاستقرار والاستدامة لهم.



الجدير بالذكر أن الهدف من الاتفاقية هو تأهيل وتدريب لاعبي كرة القدم المعتزلين وأسرهم للعمل الحر ودعم مشاريعهم الصغيرة وتوفير التمويل اللازم للمشاريع التي سيعملون بها بعد التدريب.

وسيمثل الجمعي في التوقيع رئيس مجلس الإدارة ماجد بن أحمد عبدالله، فيما سيمثل معهد (ريادة) الرئيس التنفيذي للمعهد المهندس صالح بن عبدالله الصويان.

من جهته، أثنى نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم فهد المطوع على هذه الاتفاقية، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية تواجد مثل هذه المشاريع التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وقدم المطوع شكره لمنسوبي (ريادة) على هذه المبادرة التي تصب في مصلحة الطرفين والتي ستسهم في حل مشاكل عدد من أسر اللاعبين المعتزلين الذين هم بحاجة لفرص عمل تحقق لهم مصدر دخل دائم.