النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اتفاق وزاري لتنسيق آلية دعم مستفيدي الضمان لسداد جزء من فواتير المياه

بعد موافقة الملك.. ومصادر "سبق": صرف البدل نقدياً وبشكل مباشر للمستفيدين

علمت "سبق" أن وزارتي البيئة والمياه والزراعة، والعمل والتنمية الاجتماعية اتفقتا على تنسيق آلية برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي عن طريق دفع جزء من فاتورة المياه بما يعادل (150) لترا للفرد يوميا ، وذلك تمهيدا لبدء تطبيق البرنامج تنفيذا لموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تحمل الدولة فاتورة المياه لمستفيدي الضمان، وذلك بما يعادل 150 لترا للفرد يوميا.

 

وأكدت المعلومات أنه وعند تطبيق البرنامج سيتم صرف هذا المبلغ بشكل نقدي لمستفيدي الضمان الاجتماعي لدعم فواتير المياه.

 

يشار إلى أنه سيتم تشكيل فريق عمل من الجهتين لتنسيق وتطبيق البرنامج والعمل على تطويره.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اتفاق وزاري لتنسيق آلية دعم مستفيدي الضمان لسداد جزء من فواتير المياه
سبق

علمت "سبق" أن وزارتي البيئة والمياه والزراعة، والعمل والتنمية الاجتماعية اتفقتا على تنسيق آلية برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي عن طريق دفع جزء من فاتورة المياه بما يعادل (150) لترا للفرد يوميا ، وذلك تمهيدا لبدء تطبيق البرنامج تنفيذا لموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تحمل الدولة فاتورة المياه لمستفيدي الضمان، وذلك بما يعادل 150 لترا للفرد يوميا.

 

وأكدت المعلومات أنه وعند تطبيق البرنامج سيتم صرف هذا المبلغ بشكل نقدي لمستفيدي الضمان الاجتماعي لدعم فواتير المياه.

 

يشار إلى أنه سيتم تشكيل فريق عمل من الجهتين لتنسيق وتطبيق البرنامج والعمل على تطويره.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
02:43 PM
بعد موافقة الملك.. ومصادر "سبق": صرف البدل نقدياً وبشكل مباشر للمستفيدين

اتفاق وزاري لتنسيق آلية دعم مستفيدي الضمان لسداد جزء من فواتير المياه

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
6
10,530

علمت "سبق" أن وزارتي البيئة والمياه والزراعة، والعمل والتنمية الاجتماعية اتفقتا على تنسيق آلية برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي عن طريق دفع جزء من فاتورة المياه بما يعادل (150) لترا للفرد يوميا ، وذلك تمهيدا لبدء تطبيق البرنامج تنفيذا لموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تحمل الدولة فاتورة المياه لمستفيدي الضمان، وذلك بما يعادل 150 لترا للفرد يوميا.

 

وأكدت المعلومات أنه وعند تطبيق البرنامج سيتم صرف هذا المبلغ بشكل نقدي لمستفيدي الضمان الاجتماعي لدعم فواتير المياه.

 

يشار إلى أنه سيتم تشكيل فريق عمل من الجهتين لتنسيق وتطبيق البرنامج والعمل على تطويره.

شارك برأيك
30
56

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
653
50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
7,237
100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,885
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
5,261

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد
التحوُّل العظيم

التحوُّل العظيم

حامد الإقبالي
ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
جوال معالي الوزير!

جوال معالي الوزير!

أحمد الركبان
تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

منيرة آل سليمان
زوِّجوه يعقل !!!

زوِّجوه يعقل !!!

حمد مشخص
العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة