اتفاق وزاري لتنسيق آلية دعم مستفيدي الضمان لسداد جزء من فواتير المياه

بعد موافقة الملك.. ومصادر "سبق": صرف البدل نقدياً وبشكل مباشر للمستفيدين

علمت "سبق" أن وزارتي البيئة والمياه والزراعة، والعمل والتنمية الاجتماعية اتفقتا على تنسيق آلية برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي عن طريق دفع جزء من فاتورة المياه بما يعادل (150) لترا للفرد يوميا ، وذلك تمهيدا لبدء تطبيق البرنامج تنفيذا لموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تحمل الدولة فاتورة المياه لمستفيدي الضمان، وذلك بما يعادل 150 لترا للفرد يوميا.

وأكدت المعلومات أنه وعند تطبيق البرنامج سيتم صرف هذا المبلغ بشكل نقدي لمستفيدي الضمان الاجتماعي لدعم فواتير المياه.

يشار إلى أنه سيتم تشكيل فريق عمل من الجهتين لتنسيق وتطبيق البرنامج والعمل على تطويره.