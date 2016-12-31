اتهام الداعية الهندي "ذاكر نايك" في قضايا "غسيل أموال"

عن طريق مؤسساته وقنوات فضائية دينية يديرها

اتهمت الحكومة الهندية الداعية الهندي الشهير "ذاكر نايك" (51 عاماً)، بالتورط في قضايا "غسيل أموال" و"كسب غير مشروع" عن طريق مؤسساته وقنوات فضائية دينية يديرها.

وذكرت تقارير هندية أن السلطات الأمنية في البلاد رفعت نتائج تحقيقات للجهات المختصة بشأن اتهامات وُجهت للداعية الهندي بالتورط في قضايا غسيل أموال.

وقال مصدر مسؤول لم تكشف التقارير الهندية هويته، إن وكالة الاستخبارات الوطنية حققت في قضايا يتهم فيها "ذاكر نايك"، منها الترويج للكراهية وتأسيس جماعات على أسس دينية وعرقية والتورط في غسيل أموال باستغلال بعض مؤسساته الخيرية وقناة دينية يملكها.

وأضاف المصدر أن هناك أنباءً عن تجميد حسابه المصرفي وحساب المؤسسات التي يملكها حتى الانتهاء من التحقيقات، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار مذكرة استدعاء لـ"ذاكر نايك" في وقت قريب .

وكانت السلطات الهندية قد اتهمت "ذاكر نايك" في شهر أغسطس الماضي بالتحريض على الإرهاب ونشر الطائفية عن طريق قنوات فضائية ومحاضرات دينية، وطالبت بتوقيفه للتحقيق معه، إلا أن "نايك" لم يعد إلى الهند منذ شهر رمضان الماضي بعد أداء العمرة؛ خوفاً من الاعتقال.

ونفى محامي المتهم أن يكون موكله متورطاً في قضايا إرهابية كما زعمت حكومة بنجلاديش، وطالبت السلطات الهندية بالتحقيق معه، مشيراً إلى أن التحقيقات ما زالت جارية، وأنه لم تثبت ضد موكله أي تهمة حتى الآن.