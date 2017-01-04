اجتماع بالرياض يبحث تدريس مقرر التاريخ كمادة أساسية لطلاب البكالوريوس

تستضيفه جامعة الملك سعود لتفعيل دوره في ظل رؤية المملكة 2030

ناقش الاجتماع الأول لرؤساء أقسام التاريخ في الجامعات السعودية، والذي يُعقد في رحاب جامعة الملك سعود بالرياض، تطبيق تدريس مقرر التاريخ الوطني كمادة أساسية لطلاب البكالوريوس بالجامعات السعودية.

وأوضح رئيس قسم التاريخ بجامعة الملك سعود، الدكتور عبدالله بن عثمان الخراشي، أن اللقاء الذي يعقد اليوم وغداً، هو الأول من نوعه لرؤساء أقسام التاريخ بالجامعات السعودية، ويهدف إلى تعزيز الشراكة الأكاديمية بين الأقسام الجامعية داخل المملكة، ومناقشة أبرز القضايا التي تهم أقسام التاريخ من حيث تحسين المخرجات التعليمية، وتحقيق جودة الدراسات العليا، وتدعيم البحث العلمي، وإنشاء قاعدة بيانات لأعضاء هيئة التدريس بالأقسام شاملة وسائل التواصل والتخصصات الدقيقة، والدرجة العلمية، والإنتاج العلمي، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات للرسائل العلمية المجازة والمسجلة بالأقسام.

وأضاف "الخراشي" أن الاجتماع يناقش التأكيد على أهمية تخصص التاريخ، ودوره في المجتمع، بالإضافة إلى مناقشة مهام أقسام التاريخ في تفعيل هذا الدور في ظل رؤية المملكة (2030)، ويناقش في هذا الإطار مراجعة وتطوير الخطط الدراسية للأقسام، وتوجيه مواضيع الخطط في مرحلة الدراسات العليا، وتطوير البرامج والأنشطة البحثية، وطُرق تعزيز التعاون بين أقسام التاريخ بالجامعات السعودية، من خلال تبادل الخبرات والتشاور في تحديد مجالات التعاون بين الأقسام، ووضع آلية لهذا التعاون، مع تحديد التأطير الإداري والتنظيمي له.

ونوّه "الخراشي" بتشرف جامعة الملك سعود بقبول خادم الحرمين الشريفين لشهادة الدكتوراه الفخرية في التاريخ والحضارة، مُذكراً في ذلك باهتمام خادم الحرمين الشريفين بالتاريخ وتأكيده على أهميته في كثير من المناسبات التي يرعاها، حفظه الله.