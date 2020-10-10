اجتماع بـ "غرفة الرياض" لرصد واقع قطاع المقاولات وتحدياته

محاضرات لتوعية المستثمرين في القطاع وآلية تمويل المقاولين

ناقشت لجنة المقاولين بغرفة الرياض في اجتماعها الدوري، الذي عُقد برئاسة المهندس صالح الهبدان؛ ما تمّ إنجازه من خطة عمل اللجنة التي تستهدف تطوير قطاع المقاولات والتواصل مع الجهات ذات العلاقة، لإيجاد الحلول اللازمة لما يواجه القطاع من تحديات، حيث قدّم رؤساء فرق عمل المبادرات استعراضاً لما تمّ إنجازه خلال الفترة الماضية؛ كل في دائرة تخصّصه.

وأوضح الهبدان؛ أن هذه المبادرات تمّ وضعها استناداً إلى خطة عمل اللجنة التي تتواكب مع واقع قطاع المقاولات والتوجهات الحكومية من خلال رؤية 2030، حيث تركز جميعها على المساهمة في تطوير بيئة العمل في المشاريع من خلال تفعيل النتائج التي يتم التوصل إليها عبر فرق العمل.

وناقش الاجتماع الموضوعات التي طرحها رؤساء فرق عمل المبادرات، خاصة في الجانب المتعلق بالتواصل والتنسيق مع الجهات العلاقة بالقطاع، حيث تم التأكيد في هذا الجانب على تفعيل اتفاقية التعاون ما بين غرفة الرياض؛ ممثلة بقطاع المقاولات، والهيئة السعودية للمهندسين، والتواصل مع مركز التخصيص لمعرفة الجهات التي تم تخصيصها وآليات العمل فيها، إضافة الى إقامة عدد من المحاضرات وورش العمل والندوات لمناقشة الموضوعات التي تهم القطاع.

من جهة أخرى، اطلع الاجتماع على مسودة دراسة واقع قطاع المقاولات وتحدياته، كما تمّت الموافقة على تنظيم عدد من المحاضرات لتوعية المستثمرين في القطاع وتعريفهم بآلية تمويل المقاولين، ولتسليط الضوء على تجارب إعادة الهيكلة لشركات القطاع بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني.

ووافق الاجتماع على مخاطبة هيئة الزكاة والدخل لتقديم ورشة عمل عن القيمة المضافة وأثرها في قطاع المقاولين، وكيفية تطبيقها على أن تكون هذه الورشة أحد مواضيع يوم المقاول الرئيسة.