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‎اجتماع تنسيقي بين فرع العمل والتنمية بالرياض و"إخاء"

‎لتعزيز وتطوير التعاون فيما يخدم الأيتام

عقد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، م. طارق الزهراني، اجتماعاً تنسيقياً مع مسؤولي فرع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام بالرياض "إخاء" لتعزيز التعاون فيما يخدم الأيتام.

 

جاء ذلك بحضور مساعد مدير عام فرع الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة أ. بدر الحربي، ومدير فرع المؤسسة بالرياض أ. متعب المسيند وعدد من المشرفات من مكتب الإشراف النسائي والمؤسسة.

 

 يأتي هذا الاجتماع بغرض تنسيق الجهود وخلق شراكة مستدامة بين الفروع الإيوائية للأيتام بمنطقة الرياض والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، بالإضافة لمراجعة عدد من الآليات المتعلقة بالعمل وتطوير أساليب الأداء بما ينصب في مصلحة  فئة الأيتام ويخدم مصالحهم.

 

وقال م. طارق الزهراني إن هذا الاجتماع يأتي ضمن إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة في مراجعة آلياتها بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030، ويحقق لأبنائنا الأيتام خدمة عالية المستوى حتى يكونوا أعضاء فاعلين ومنتجين في المجتمع.

 

‎تجدر الإشارة إلى أن أجندة الاجتماع ناقشت عدداً من المقترحات والأفكار التي تهدف إلى تحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها الفروع الإيوائية للأيتام وإخاء، وتغطي كافة المراحل التي يمر بها اليتيم من الطفولة المبكرة حتى وصوله للمرحلة التي تمكنه من شق طريقه في الحياة بنجاح وتمكن، ليحقق أهدافه ويكون عضواً صالحاً ومنتجاً في مجتمعه.

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‎اجتماع تنسيقي بين فرع العمل والتنمية بالرياض و"إخاء"
سبق

عقد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، م. طارق الزهراني، اجتماعاً تنسيقياً مع مسؤولي فرع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام بالرياض "إخاء" لتعزيز التعاون فيما يخدم الأيتام.

 

جاء ذلك بحضور مساعد مدير عام فرع الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة أ. بدر الحربي، ومدير فرع المؤسسة بالرياض أ. متعب المسيند وعدد من المشرفات من مكتب الإشراف النسائي والمؤسسة.

 

 يأتي هذا الاجتماع بغرض تنسيق الجهود وخلق شراكة مستدامة بين الفروع الإيوائية للأيتام بمنطقة الرياض والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، بالإضافة لمراجعة عدد من الآليات المتعلقة بالعمل وتطوير أساليب الأداء بما ينصب في مصلحة  فئة الأيتام ويخدم مصالحهم.

 

وقال م. طارق الزهراني إن هذا الاجتماع يأتي ضمن إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة في مراجعة آلياتها بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030، ويحقق لأبنائنا الأيتام خدمة عالية المستوى حتى يكونوا أعضاء فاعلين ومنتجين في المجتمع.

 

‎تجدر الإشارة إلى أن أجندة الاجتماع ناقشت عدداً من المقترحات والأفكار التي تهدف إلى تحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها الفروع الإيوائية للأيتام وإخاء، وتغطي كافة المراحل التي يمر بها اليتيم من الطفولة المبكرة حتى وصوله للمرحلة التي تمكنه من شق طريقه في الحياة بنجاح وتمكن، ليحقق أهدافه ويكون عضواً صالحاً ومنتجاً في مجتمعه.

02 فبراير 2017 - 5 جمادى الأول 1438
06:14 PM
‎لتعزيز وتطوير التعاون فيما يخدم الأيتام

‎اجتماع تنسيقي بين فرع العمل والتنمية بالرياض و"إخاء"

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ذياب الشمري - الرياض
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عقد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، م. طارق الزهراني، اجتماعاً تنسيقياً مع مسؤولي فرع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام بالرياض "إخاء" لتعزيز التعاون فيما يخدم الأيتام.

 

جاء ذلك بحضور مساعد مدير عام فرع الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة أ. بدر الحربي، ومدير فرع المؤسسة بالرياض أ. متعب المسيند وعدد من المشرفات من مكتب الإشراف النسائي والمؤسسة.

 

 يأتي هذا الاجتماع بغرض تنسيق الجهود وخلق شراكة مستدامة بين الفروع الإيوائية للأيتام بمنطقة الرياض والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، بالإضافة لمراجعة عدد من الآليات المتعلقة بالعمل وتطوير أساليب الأداء بما ينصب في مصلحة  فئة الأيتام ويخدم مصالحهم.

 

وقال م. طارق الزهراني إن هذا الاجتماع يأتي ضمن إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة في مراجعة آلياتها بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030، ويحقق لأبنائنا الأيتام خدمة عالية المستوى حتى يكونوا أعضاء فاعلين ومنتجين في المجتمع.

 

‎تجدر الإشارة إلى أن أجندة الاجتماع ناقشت عدداً من المقترحات والأفكار التي تهدف إلى تحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها الفروع الإيوائية للأيتام وإخاء، وتغطي كافة المراحل التي يمر بها اليتيم من الطفولة المبكرة حتى وصوله للمرحلة التي تمكنه من شق طريقه في الحياة بنجاح وتمكن، ليحقق أهدافه ويكون عضواً صالحاً ومنتجاً في مجتمعه.

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