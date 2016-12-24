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اجتماع كويتي سعودي قطري يبحث تعزيز الاستقرار النفطي العالمي

بمناسبة تسلم الوزير "الفالح" رئاسة المنظمة

بحث وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي "عصام المرزوق" اليوم السبت مع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي "خالد الفالح"، ووزير الطاقة والصناعة القطري رئيس منظمة "أوبك" الحالي "محمد السادة"، سبل تعزيز الاستقرار النفطي العالمي، وذلك بحسب موقع الخليج أون لاين. 

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مؤسسة البترول الكويتية، قولها في بيان: "إن اجتماع الوزيرين السعودي والقطري مع الوزير "المرزوق"، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس لجنة مراقبة الإنتاج في منظمة "أوبك".

جاء بمناسبة تسلم الوزير "الفالح" رئاسة المنظمة من رئيسها الحالي الوزير "السادة".

الرئيسية/ أخبار العالم

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اجتماع كويتي سعودي قطري يبحث تعزيز الاستقرار النفطي العالمي
سبق

بحث وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي "عصام المرزوق" اليوم السبت مع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي "خالد الفالح"، ووزير الطاقة والصناعة القطري رئيس منظمة "أوبك" الحالي "محمد السادة"، سبل تعزيز الاستقرار النفطي العالمي، وذلك بحسب موقع الخليج أون لاين. 

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مؤسسة البترول الكويتية، قولها في بيان: "إن اجتماع الوزيرين السعودي والقطري مع الوزير "المرزوق"، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس لجنة مراقبة الإنتاج في منظمة "أوبك".

جاء بمناسبة تسلم الوزير "الفالح" رئاسة المنظمة من رئيسها الحالي الوزير "السادة".

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
09:21 PM
بمناسبة تسلم الوزير "الفالح" رئاسة المنظمة

اجتماع كويتي سعودي قطري يبحث تعزيز الاستقرار النفطي العالمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بحث وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي "عصام المرزوق" اليوم السبت مع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي "خالد الفالح"، ووزير الطاقة والصناعة القطري رئيس منظمة "أوبك" الحالي "محمد السادة"، سبل تعزيز الاستقرار النفطي العالمي، وذلك بحسب موقع الخليج أون لاين. 

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مؤسسة البترول الكويتية، قولها في بيان: "إن اجتماع الوزيرين السعودي والقطري مع الوزير "المرزوق"، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس لجنة مراقبة الإنتاج في منظمة "أوبك".

جاء بمناسبة تسلم الوزير "الفالح" رئاسة المنظمة من رئيسها الحالي الوزير "السادة".

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