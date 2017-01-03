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احتراق حافلة بطريق جدة - مكة ونجاة قائدها

"مدني بحره" باشر الواقعة وتمكّن من إخماد النيران

نجا قائد حافلة بعد أن اندلعت النيران في سيارته، صباح اليوم، حيث كان متوقفاً على طريق جدة - مكة السريع.

 

 وباشرت فرقة من الدفاع المدني ببحره الحالة، وتمّ إخماد الحريق الذي بدأ من الإطار، وامتد إلى جميع أجزاء السيارة؛ حيث لم يكن بها أيّ راكبٍ وقت اندلاعه، عدا السائق الذي فرَّ فور مشاهدته ألسنة النيران.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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احتراق حافلة بطريق جدة - مكة ونجاة قائدها
سبق

نجا قائد حافلة بعد أن اندلعت النيران في سيارته، صباح اليوم، حيث كان متوقفاً على طريق جدة - مكة السريع.

 

 وباشرت فرقة من الدفاع المدني ببحره الحالة، وتمّ إخماد الحريق الذي بدأ من الإطار، وامتد إلى جميع أجزاء السيارة؛ حيث لم يكن بها أيّ راكبٍ وقت اندلاعه، عدا السائق الذي فرَّ فور مشاهدته ألسنة النيران.

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
11:21 AM
اخر تعديل
05 يناير 2017 - 7 ربيع الآخر 1438
08:27 AM
"مدني بحره" باشر الواقعة وتمكّن من إخماد النيران

احتراق حافلة بطريق جدة - مكة ونجاة قائدها

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
13,167

نجا قائد حافلة بعد أن اندلعت النيران في سيارته، صباح اليوم، حيث كان متوقفاً على طريق جدة - مكة السريع.

 

 وباشرت فرقة من الدفاع المدني ببحره الحالة، وتمّ إخماد الحريق الذي بدأ من الإطار، وامتد إلى جميع أجزاء السيارة؛ حيث لم يكن بها أيّ راكبٍ وقت اندلاعه، عدا السائق الذي فرَّ فور مشاهدته ألسنة النيران.

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