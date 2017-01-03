احتراق حافلة بطريق جدة - مكة ونجاة قائدها

"مدني بحره" باشر الواقعة وتمكّن من إخماد النيران

نجا قائد حافلة بعد أن اندلعت النيران في سيارته، صباح اليوم، حيث كان متوقفاً على طريق جدة - مكة السريع.

وباشرت فرقة من الدفاع المدني ببحره الحالة، وتمّ إخماد الحريق الذي بدأ من الإطار، وامتد إلى جميع أجزاء السيارة؛ حيث لم يكن بها أيّ راكبٍ وقت اندلاعه، عدا السائق الذي فرَّ فور مشاهدته ألسنة النيران.