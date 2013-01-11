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احتفاءً بذكرى البيعة.. الهيئة العامة للترفيه تدعم فعالية "حنّا معك"

حضرها أكثر من 40 ألف شخص وأقيمت على مدى 3 أيام

 قامت "الهيئة العامة للترفيه" السعودية بدعم فعالية "حنّا معك" التي أقيمت بين يومي 5 -7 يناير 2017م في العاصمة الرياض، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض على طريق الملك عبدالله.

حضر الفعالية أكثر من 40 ألف شخص، وأقيمت على مدى 3 أيام احتفاءً بالذكرى السنوية الثانية لتجديد البيعة للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-؛ حيث جمعت الفعالية بين عراقة الماضي إلى وقتنا الحالي عبر تسليط الضوء على التطوّر البنّاء الذي مرت به المملكة في القرن الماضي من خلال تقديم أجزاء المهرجان بطابع مميز يجمع أفراد العائلة للاستمتاع بالعديد من فعالياته وأنشطته الترفيهية.

وتضمنت فعالية "حنّا معك" باقة واسعة من الأنشطة الممتعة مثل العروض الفلكلورية، وركنًا خاصًّا للأسر المنتجة، ومعرضًا فنيًّا، بالإضافة إلى عرض رائع قدمه الأوبريت السعودي، مع وجود عربات للطعام وعروض ترفيهية أخرى متنوعة.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه "عمر بن صالح المدني": إنهم يسعون لنشر السعادة لدى المجتمع، وذلك بإيجاد فعاليات وأنشطة ترفيهية متنوعة تناسب الفئات كافة، وقد أتاحت فعالية "حنّا معك" الفرصة أمام العائلات والشباب لحضور هذه التجربة الفريدة، ومكّنتهم في الوقت ذاته من الاحتفاء بتقاليدنا وتراثنا العريق".

وأضاف "المدني" أن الفعالية المهمة أتاحت الفرصة أمام السعوديين من جميع الخلفيات الثقافية لعيش لحظات لن ينسوها أبداً.

الجدير بالذكر أن المملكة استحدثت خلال رؤيتها الجديدة "رؤية السعودية 2030"؛ هيئةً عامة للترفيه، يعنى نشاطها بكل ما هو متعلق بأمور الترفيه، على أن تواكب كل الطموحات لدى كل السعوديين عبر توفير نشاطات ترفيهية تتناسب مع الأسرة السعودية بمختلف فئاتها؛ حيث تعمل الهيئة العامة للترفيه الآن على روزنامة للأنشطة الترفيهية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم القطاع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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احتفاءً بذكرى البيعة.. الهيئة العامة للترفيه تدعم فعالية "حنّا معك"
سبق

 قامت "الهيئة العامة للترفيه" السعودية بدعم فعالية "حنّا معك" التي أقيمت بين يومي 5 -7 يناير 2017م في العاصمة الرياض، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض على طريق الملك عبدالله.

حضر الفعالية أكثر من 40 ألف شخص، وأقيمت على مدى 3 أيام احتفاءً بالذكرى السنوية الثانية لتجديد البيعة للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-؛ حيث جمعت الفعالية بين عراقة الماضي إلى وقتنا الحالي عبر تسليط الضوء على التطوّر البنّاء الذي مرت به المملكة في القرن الماضي من خلال تقديم أجزاء المهرجان بطابع مميز يجمع أفراد العائلة للاستمتاع بالعديد من فعالياته وأنشطته الترفيهية.

وتضمنت فعالية "حنّا معك" باقة واسعة من الأنشطة الممتعة مثل العروض الفلكلورية، وركنًا خاصًّا للأسر المنتجة، ومعرضًا فنيًّا، بالإضافة إلى عرض رائع قدمه الأوبريت السعودي، مع وجود عربات للطعام وعروض ترفيهية أخرى متنوعة.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه "عمر بن صالح المدني": إنهم يسعون لنشر السعادة لدى المجتمع، وذلك بإيجاد فعاليات وأنشطة ترفيهية متنوعة تناسب الفئات كافة، وقد أتاحت فعالية "حنّا معك" الفرصة أمام العائلات والشباب لحضور هذه التجربة الفريدة، ومكّنتهم في الوقت ذاته من الاحتفاء بتقاليدنا وتراثنا العريق".

وأضاف "المدني" أن الفعالية المهمة أتاحت الفرصة أمام السعوديين من جميع الخلفيات الثقافية لعيش لحظات لن ينسوها أبداً.

الجدير بالذكر أن المملكة استحدثت خلال رؤيتها الجديدة "رؤية السعودية 2030"؛ هيئةً عامة للترفيه، يعنى نشاطها بكل ما هو متعلق بأمور الترفيه، على أن تواكب كل الطموحات لدى كل السعوديين عبر توفير نشاطات ترفيهية تتناسب مع الأسرة السعودية بمختلف فئاتها؛ حيث تعمل الهيئة العامة للترفيه الآن على روزنامة للأنشطة الترفيهية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم القطاع.

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
05:14 PM
حضرها أكثر من 40 ألف شخص وأقيمت على مدى 3 أيام

احتفاءً بذكرى البيعة.. الهيئة العامة للترفيه تدعم فعالية "حنّا معك"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 قامت "الهيئة العامة للترفيه" السعودية بدعم فعالية "حنّا معك" التي أقيمت بين يومي 5 -7 يناير 2017م في العاصمة الرياض، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض على طريق الملك عبدالله.

حضر الفعالية أكثر من 40 ألف شخص، وأقيمت على مدى 3 أيام احتفاءً بالذكرى السنوية الثانية لتجديد البيعة للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-؛ حيث جمعت الفعالية بين عراقة الماضي إلى وقتنا الحالي عبر تسليط الضوء على التطوّر البنّاء الذي مرت به المملكة في القرن الماضي من خلال تقديم أجزاء المهرجان بطابع مميز يجمع أفراد العائلة للاستمتاع بالعديد من فعالياته وأنشطته الترفيهية.

وتضمنت فعالية "حنّا معك" باقة واسعة من الأنشطة الممتعة مثل العروض الفلكلورية، وركنًا خاصًّا للأسر المنتجة، ومعرضًا فنيًّا، بالإضافة إلى عرض رائع قدمه الأوبريت السعودي، مع وجود عربات للطعام وعروض ترفيهية أخرى متنوعة.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه "عمر بن صالح المدني": إنهم يسعون لنشر السعادة لدى المجتمع، وذلك بإيجاد فعاليات وأنشطة ترفيهية متنوعة تناسب الفئات كافة، وقد أتاحت فعالية "حنّا معك" الفرصة أمام العائلات والشباب لحضور هذه التجربة الفريدة، ومكّنتهم في الوقت ذاته من الاحتفاء بتقاليدنا وتراثنا العريق".

وأضاف "المدني" أن الفعالية المهمة أتاحت الفرصة أمام السعوديين من جميع الخلفيات الثقافية لعيش لحظات لن ينسوها أبداً.

الجدير بالذكر أن المملكة استحدثت خلال رؤيتها الجديدة "رؤية السعودية 2030"؛ هيئةً عامة للترفيه، يعنى نشاطها بكل ما هو متعلق بأمور الترفيه، على أن تواكب كل الطموحات لدى كل السعوديين عبر توفير نشاطات ترفيهية تتناسب مع الأسرة السعودية بمختلف فئاتها؛ حيث تعمل الهيئة العامة للترفيه الآن على روزنامة للأنشطة الترفيهية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم القطاع.

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