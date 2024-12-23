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اختتام أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي العربي للشرطة في الدوحة

بحضور رؤساء وفود 17 دولة

 اختتمت أمس في العاصمة القطرية الدوحة أعمال الجمعية العمومية الـ41 للاتحاد الرياضي العربي للشرطة التي انطلقت الاثنين الماضي، برعاية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري "الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني"، وبحضور الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب "الدكتور محمد بن علي كومان"، ورئيس الاتحاد الرياضي العربي للشرطة "العميد خالد بن حمد العطية"، ورؤساء وفود 17 دولة.

وتم خلال الاجتماع تكريم رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي اللواء "الدكتور محمد بن عبدالله المرعول" لجهوده المتميزة في دعم مسيرة وأنشطة الاتحاد الرياضي العربي للشرطة، وتكليفه خبيراً رياضياً للاتحاد الرياضي العربي للشرطة خلال الفترة الانتخابية القادمة من 2016م إلى 2020م بتأييد جميع رؤساء الاتحادات الرياضية العربية للشرطة.

وعبر اللواء "المرعول" عن سعادته بالتكريم الذي حظي به من الاتحاد الرياضي العربي للشرطة، مشيراً في هذا الصدد إلى الدور الكبير الداعم والرئيس لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية وقادة الشرطة والأمن العرب في استمرارية نجاحات الاتحاد الرياضي العربي للشرطة، مقدماً شكره لرؤساء الوفود العربية الحاضرة لأعمال اجتماع الجمعية العمومية لتكليفه خبيراً رياضياً لاتحاد الرياضي العربي للشرطة، متمنياً أن يكون عند حسن ظن الجميع، وأن يسهم في تطوير برامجه خلال المرحلة القادمة.

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اختتام أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي العربي للشرطة في الدوحة
سبق

 اختتمت أمس في العاصمة القطرية الدوحة أعمال الجمعية العمومية الـ41 للاتحاد الرياضي العربي للشرطة التي انطلقت الاثنين الماضي، برعاية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري "الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني"، وبحضور الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب "الدكتور محمد بن علي كومان"، ورئيس الاتحاد الرياضي العربي للشرطة "العميد خالد بن حمد العطية"، ورؤساء وفود 17 دولة.

وتم خلال الاجتماع تكريم رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي اللواء "الدكتور محمد بن عبدالله المرعول" لجهوده المتميزة في دعم مسيرة وأنشطة الاتحاد الرياضي العربي للشرطة، وتكليفه خبيراً رياضياً للاتحاد الرياضي العربي للشرطة خلال الفترة الانتخابية القادمة من 2016م إلى 2020م بتأييد جميع رؤساء الاتحادات الرياضية العربية للشرطة.

وعبر اللواء "المرعول" عن سعادته بالتكريم الذي حظي به من الاتحاد الرياضي العربي للشرطة، مشيراً في هذا الصدد إلى الدور الكبير الداعم والرئيس لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية وقادة الشرطة والأمن العرب في استمرارية نجاحات الاتحاد الرياضي العربي للشرطة، مقدماً شكره لرؤساء الوفود العربية الحاضرة لأعمال اجتماع الجمعية العمومية لتكليفه خبيراً رياضياً لاتحاد الرياضي العربي للشرطة، متمنياً أن يكون عند حسن ظن الجميع، وأن يسهم في تطوير برامجه خلال المرحلة القادمة.

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
07:19 PM
بحضور رؤساء وفود 17 دولة

اختتام أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي العربي للشرطة في الدوحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 اختتمت أمس في العاصمة القطرية الدوحة أعمال الجمعية العمومية الـ41 للاتحاد الرياضي العربي للشرطة التي انطلقت الاثنين الماضي، برعاية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري "الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني"، وبحضور الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب "الدكتور محمد بن علي كومان"، ورئيس الاتحاد الرياضي العربي للشرطة "العميد خالد بن حمد العطية"، ورؤساء وفود 17 دولة.

وتم خلال الاجتماع تكريم رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي اللواء "الدكتور محمد بن عبدالله المرعول" لجهوده المتميزة في دعم مسيرة وأنشطة الاتحاد الرياضي العربي للشرطة، وتكليفه خبيراً رياضياً للاتحاد الرياضي العربي للشرطة خلال الفترة الانتخابية القادمة من 2016م إلى 2020م بتأييد جميع رؤساء الاتحادات الرياضية العربية للشرطة.

وعبر اللواء "المرعول" عن سعادته بالتكريم الذي حظي به من الاتحاد الرياضي العربي للشرطة، مشيراً في هذا الصدد إلى الدور الكبير الداعم والرئيس لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية وقادة الشرطة والأمن العرب في استمرارية نجاحات الاتحاد الرياضي العربي للشرطة، مقدماً شكره لرؤساء الوفود العربية الحاضرة لأعمال اجتماع الجمعية العمومية لتكليفه خبيراً رياضياً لاتحاد الرياضي العربي للشرطة، متمنياً أن يكون عند حسن ظن الجميع، وأن يسهم في تطوير برامجه خلال المرحلة القادمة.

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