اختتام الفعاليات التوعوية لمنسوبي شرطة الرياض المشاركين بمهمة الحج

أنهى منسوبو شرطة منطقة الرياض، المشاركون بمهمة الحج للعام 1438هـ، فعاليات برنامج توعوي، بواقع محاضرتين للشيخ الدكتور عبدالعزيز بن محمد السدحان، أقيمت في قاعة المحاضرات الرئيسية في مديرية شرطة المنطقة، تناول فيها أهمية احتساب الأجر في أداء المهمة والإخلاص في العمل والجدية فيه؛ للفوز بالأجر من الله تعالى، ووجوب الإحسان إلى ضيوف الرحمن والرفق بهم.

وخُصصت المحاضرة الثانية للتوعية والتحذير من أضرار المخدرات، وطرق الوقاية منها؛ بالتعاون مع المشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس".

من جهته أوضح مدير شعبة التوجيه الفكري والمعنوي بشرطة المنطقة العقيد بندر بن منصور الجديعي، أنه تم تعميم هذا البرنامج على كل الإدارات الرئيسية، وشرط المحافظات التابعة لشرطة منطقة الرياض، بتوجيه ومتابعة من مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالعزيز بن سليمان الزمامي.

وأضاف "الجديعي" أن عدد المستفيدين من هذا البرنامج بلغ حوالى 3250 مشاركاً، تم تهيئتهم لمهمة خدمة حجاج بيت الله الحرام؛ سائلاً الله العلي القدير أن يُديم على هذه البلاد نعمتيْ الأمن والإيمان في ظل قيادتها الرشيدة.