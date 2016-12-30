اختتام برامج توعوية تثقيفية صحية في "نزوى وادي الدواسر"

تضمنت تلقيح الأهالي ضد الأنفلونزا وحملة تبرع بالدم للجنود

اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي نزوى في محافظة وادي الدواسر، فعاليات الحملة التوعوية التثقيفية الصحية الشاملة، بالتعاون مع المستشفى والقطاع الصحي، بحضور مدير مركز التنمية بوادي الدواسر، خلف بن محمد بن قويد، والدكتور سعد آل وديان، المدير الطبي بالمستشفى.

وقال رئيس اللجنة حنيان بن مبارك آل بو سباع، إنهم يسعون لتقديم جميع البرامج، كالتوعوية والصحية لتعود بالنفع للأهالي، وذلك من خلال تنفيذ مثل هذه الحملات لتحقيق العديد من الأهداف ومن أهمها، رفع المستوى التثقيفي الصحي في المجتمع من خلال تقديم النصائح الطبية لسكان الحي.

وأضاف "آل بوسباع": "اشتملت هذه الحملة على عدة فعاليات، بدأت بمباراة كرة القدم بين فريقي اللجنة والمستشفى، فاز بها الأخير، تلاها حملة للتبرع بالدم لجنود الوطن، تحت شعار "بدمي أحمي وطني"، والتي خصص لها المستشفى مشكوراً فريقاً طبياً متكاملاً بأجهزته مع سيارة إسعاف داخل اللجنة".

وأردف: "تم تلقيح أهالي الحي ضد الأنفلونزا الموسمية، إضافة لمحاضرة عن كيفية مقاومة أمراض البرد حضرها أكثر من 150 شخصاً".

من جانبه، أوضح مدير قطاع الرعاية الصحية الأولية والمتحدث الرسمي باسم مستشفى وادي الدواسر، الأخصائي حسن بن محمد آل عشوان، أن هناك اهتماماً واضحاً من مدير المستشفى والمشرف العام على القطاع الصحي الأخصائي فهد بن محمد الممخور، لجذب المجتمع وتفعيل المشاركة والشراكة المجتمعية على جميع الأصعدة.

وذكر "آل عشوان" أن هناك خططاً لعدة برامج صحية ستطرح بمشيئة الله في المستقبل القريب.

وقال: "سيتم جذب جميع مراكز التنمية الاجتماعية بالمحافظة، حيث تعتبر باباً وطريقاً أسهل للوصول إلى المجتمعات في جميع الأحياء".

وأضاف: "هذه المراكز لديها إمكانيات وأعضاء نشيطين من ذوي الهمم العالية يقدمون خدمات تنموية تطوعية لخدمة مجتمعاتهم والرقي بهم، ونشكر رئيس اللجنة وأعضاءها، على ما وجدوه من تفاعل مثمر".