اختتام دورة "حياة جديدة" لدار الملاحظة الاجتماعية بجازان

بالتعاون مع جمعية "واعي" للتوعية والتأهيل الاجتماعي

اختتمت دار الملاحظة الاجتماعية بجازان، دورة تدريبية تحت مسمى برنامج "حياة جديدة" لرعاية الأحداث، وذلك في "الكهرباء والتبريد"، بالتعاون مع جمعية "واعي" للتوعية والتأهيل الاجتماعي بمنطقة جازان وبتدريب من قبل المعهد الثانوي الصناعي بالمنطقة وبدعم من بنك الجزيرة.



حضر الدورة مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان للرعايه ومدير دار الملاحظة الاجتماعية بجازان المكلف الأخصائي الاجتماعي خالد محمد معافى، والمدير التنفيذي لجمعية "واعي" جازان الدكتور محمد النهاري، والمهندس محمد بهكلي من المعهد الثانوي الصناعي بجازان، ورئيس المجموعه الاجتماعيه ببنك الجزيرة الدكتور فهد العليان، وعدد من المسؤولين .



ويهدف البرنامج إلى إعادة تأهيل الأحداث ودمجهم في المجتمع والمشاركة فيها بفاعلية وإيجابية حيث استمر البرنامج لمدة شهر ونصف، بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع، ويهدف إلى تأهيل 50 نزيلاً .



ونوه مدير الدار خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بالجهود الإيجابية من قبل جمعية واعي والمعهد الثانوي الصناعي وأيضاً لبنك الجزيرة على الشراكة بهذا المشروع الاجتماعي الذي يهدف إلى دعم ورعاية أبنائنا الأحداث عن طريق أنشطة الدار وتسخير جميع الإمكانيات التي من شأنها أداء الرسالة الاجتماعية للمشمولين .



وأوضح رئيس القسم الاجتماعي ومنسق البرامج والأنشطة بالدار الباحث الاجتماعي عبدالله الأمير أن إدارة الدار حصلت على دعم كبير من الوزارة لتنفيذ عدة أنشطة ترفيهية وتعليمية وتربوية وتدريبية ونحوها وهذا البرنامج هو أحد البرامج المدرجة في خطة البرامج والأنشطة لعام 1438هـ .



وفي ختام الحفل سلم مدير الدار الجهات المتعاونة الشهادات التقديرية وأيضاً لبعض النزلاء المتدربين الجوائز التقديرية والتشجيعية نظير تميزهم .



