اختتام سباق الهجن الصيفي الـ 27 بالطائف

اشتمل على 27 شوطاً على مدى 3 أسابيع

يختتم المهرجان الوطني للتراث والثقافة نشاطات سباق الهجن الصيفي في نسخته الـ27 بمحافظة الطائف، اليوم الاربعاء، وذلك على ميدان الأمير سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بالعرفاء، بحضور محافظ الطائف المكلف سعد بن مقبل الميموني.

وقد اشتملت السباقات على 27 شوطًا على مدى ثلاثة أسابيع، يومي الخميس والسبت من كل اسبوع.

وأعرب مدير عام المهرجان الوطني للتراث والثقافة سعود بن عبدالله الرومي عن سعادته بالنجاح الذي تحقق، مشيرًا إلى أن المهرجان يحرص على تقديم نشاطاته على الوجه الأكمل ومنها النشاطات الصيفية التي اعتاد تقديمها ضمن الأنشطة السياحية الرئيسة بمحافظة الطائف التي تنفذ كل عام وفي مقدمتها سباق الهجن.

ولفت إلى أن هذا الحرص يأتي دعماً لتلك الرياضة الأصيلة التي كانت النواة الاولى لمهرجان الجنادرية.

وقال "الرومي": الميزانية بلغت خمسة ملايين ريال وهي شاملة الجوائز النقدية والعينية والنفقات التشغيلية وكذلك برنامج النشاط المسرحي الذي يقدمه المهرجان كل عام في محافظة الطائف بالتعاون مع جمعية الفنون وتشارك فيه الفرق المسرحية من مختلف مناطق المملكة على مدى ثمانية أيام تقدم خلالها العديد من المسرحيات.