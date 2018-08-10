اختتام سباق الهجن الـ27 بالطائف بتتويج الفائزين وتكريم المشاركين

نظمته وزارة الحرس الوطني "بتوجيه من "متعب بن عبدالله "

اختتم المهرجان الوطني للتراث والثقافة بوزارة الحرس الوطني، مساء أمس، فعاليات سباق الهجن الصيفي بالطائف في نسخته السابعة والعشرين بفندق الإنتركونتننتال، بحضور محافظ الطائف المكلف سعد بن مقبل الميموني، ومدير عام المهرجان الوطني للتراث والثقافة سعود بن عبدالله الرومي، وقائد لواء الخليفة عمر بن الخطاب للأمن الخاص اللواء ركن سعد بن مصلح الحارثي، ورئيس قسم التشريفات بإدارة العلاقات العامة والمراسم بالطائف الرائد حسن بن إبراهيم العمري، وعدد من الإعلاميين ومديري الإدارات الحكومية بالطائف.



وألقى مدير عام المهرجان الوطني للتراث والثقافة سعود بن عبدالله الرومي، كلمة نوّه فيها باهتمام وزارة الحرس الوطني بمهرجانات سباق الهجن والتي تشهد كل عام تطوراً ملحوظاً ونقلات نوعية من جميع النواحي بتوجيهات مباشرة من وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز.



فيما هنّأ "الرومي" الفائزين بالمراكز الأولى؛ مُعرباً عن شكره وتقديره للجهات الحكومية والإعلامية المشاركة في إنجاح هذا المهرجان؛ متمنياً التوفيق والنجاح للجميع، كما قدمت إدارة المهرجان جوائز عبارة عن "سيارات" للفائزين، ودروعاً تذكارية للجهات الحكومية والإعلامية المشاركة، وبعد ذلك شاهد الحضور فيلماً قصيراً عن مهرجان الهجن منذ إنشائه ومراحل تطورة إلى هذا العام.



وسلّم محافظ الطائف ومدير عام المهرجان الوطني للثراث والثقافة في نهاية الحفل، الجوائز للملّاك الفائزين بسباقات الهجن الصيفي لهذا العام.

