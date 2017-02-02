ارتباك مقيم مصري يكشف ادعاءاته بسرقة 90 ألف ريال لكفيله من شقته بجدة

تم تحويل القضية لشرطة الشمالية لإكمال اللازم من الإجراءات

كشفت الجهات الأمنية بجدة حيلة مقيم من جنسية مصرية، ادعاء سرقة مبلغ مالي 90 ألف ريال تعود لكفيله من شقته , بعد خروجه من الشقة .

وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية بجدة تلقت بلاغًا من مقيم عربي يفيد بأنه استلم مبلغ 90 ألف ريال من صديقه بني جلدته, وقام بوضع المبلغ في شقته وبعد عودته فقد المبلغ ولم يجده, مبينًا أن المبلغ سرق من الشقة.

وأردفت المصادر أن الدوريات الأمنية باشرت في الموقع وتم معاينة الشقة ولم يجدوا أي آثار تهشيم وتم مباشرة الأدلة الجنائية لرفع البصمات والآثار, ولوحظ ارتباك المقيم, ليعترف المقيم أن المبلغ أعطاه لشخص معروف من قِبله لغرض تحويله لكفيله, ليتم تحويل القضية لشرطة الشمالية لإكمال اللازم من الإجراءات.