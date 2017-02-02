النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ارتباك مقيم مصري يكشف ادعاءاته بسرقة 90 ألف ريال لكفيله من شقته بجدة

تم تحويل القضية لشرطة الشمالية لإكمال اللازم من الإجراءات

 كشفت الجهات الأمنية بجدة حيلة مقيم من جنسية مصرية، ادعاء سرقة مبلغ مالي 90 ألف ريال تعود لكفيله من شقته , بعد خروجه من الشقة .
وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية بجدة تلقت بلاغًا من مقيم عربي يفيد بأنه استلم مبلغ 90 ألف ريال من صديقه بني جلدته, وقام بوضع المبلغ في شقته وبعد عودته فقد المبلغ ولم يجده, مبينًا أن المبلغ سرق من الشقة.
وأردفت المصادر أن الدوريات الأمنية باشرت في الموقع وتم معاينة الشقة ولم يجدوا أي آثار تهشيم وتم مباشرة الأدلة الجنائية لرفع البصمات والآثار, ولوحظ ارتباك المقيم, ليعترف المقيم أن المبلغ أعطاه لشخص معروف من قِبله لغرض تحويله لكفيله, ليتم تحويل القضية لشرطة الشمالية لإكمال اللازم من الإجراءات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ارتباك مقيم مصري يكشف ادعاءاته بسرقة 90 ألف ريال لكفيله من شقته بجدة
سبق

 كشفت الجهات الأمنية بجدة حيلة مقيم من جنسية مصرية، ادعاء سرقة مبلغ مالي 90 ألف ريال تعود لكفيله من شقته , بعد خروجه من الشقة .
وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية بجدة تلقت بلاغًا من مقيم عربي يفيد بأنه استلم مبلغ 90 ألف ريال من صديقه بني جلدته, وقام بوضع المبلغ في شقته وبعد عودته فقد المبلغ ولم يجده, مبينًا أن المبلغ سرق من الشقة.
وأردفت المصادر أن الدوريات الأمنية باشرت في الموقع وتم معاينة الشقة ولم يجدوا أي آثار تهشيم وتم مباشرة الأدلة الجنائية لرفع البصمات والآثار, ولوحظ ارتباك المقيم, ليعترف المقيم أن المبلغ أعطاه لشخص معروف من قِبله لغرض تحويله لكفيله, ليتم تحويل القضية لشرطة الشمالية لإكمال اللازم من الإجراءات.

02 فبراير 2017 - 5 جمادى الأول 1438
09:25 PM
تم تحويل القضية لشرطة الشمالية لإكمال اللازم من الإجراءات

ارتباك مقيم مصري يكشف ادعاءاته بسرقة 90 ألف ريال لكفيله من شقته بجدة

A A A
سعود الدعجاني - جدة
40
35,727

 كشفت الجهات الأمنية بجدة حيلة مقيم من جنسية مصرية، ادعاء سرقة مبلغ مالي 90 ألف ريال تعود لكفيله من شقته , بعد خروجه من الشقة .
وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية بجدة تلقت بلاغًا من مقيم عربي يفيد بأنه استلم مبلغ 90 ألف ريال من صديقه بني جلدته, وقام بوضع المبلغ في شقته وبعد عودته فقد المبلغ ولم يجده, مبينًا أن المبلغ سرق من الشقة.
وأردفت المصادر أن الدوريات الأمنية باشرت في الموقع وتم معاينة الشقة ولم يجدوا أي آثار تهشيم وتم مباشرة الأدلة الجنائية لرفع البصمات والآثار, ولوحظ ارتباك المقيم, ليعترف المقيم أن المبلغ أعطاه لشخص معروف من قِبله لغرض تحويله لكفيله, ليتم تحويل القضية لشرطة الشمالية لإكمال اللازم من الإجراءات.

شارك برأيك
39
145

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

03 فبراير
1,798
3000

3000

01 فبراير
1,887
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
2,717
84 مليونًا

84 مليونًا

27 يناير
5,290

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

فعالية جامعة جازان

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي
وراء كل رجل مديون امرأة

وراء كل رجل مديون امرأة

عبدالرحمن المرشد
الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

برجس البرجس
"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص
الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة