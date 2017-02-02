ارتفاع أسعار "الشقح" في مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل

إقبال كبير عليها لمشاركتها للمرة الأولى في المهرجان

كان لإضافة إدارة مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل لون "الشقح" من فئة المغاتير إلى أشواط المزاين، سواء الفردي أم الجمل؛ دور كبير في الإقبال عليها من كثير من المشاركين؛ ما أدى إلى رفع أسعارها وانتعاش سوقها -حسب متعاملين في السوق- كما اتفقوا على أنها خطوة جيدة لتنويع المسابقة ودخول منافسين جدد؛ حيث كانت في السابق تضم إلى الوضح.

وسجلت الشقح رقمًا مشجعًا في أول مشاركة لها في المهرجان؛ حيث بلغ عددها "٢٩٤١" متنًا بنسبة 28% من المغاتير.

وأوضح شيخ سوق الإبل بمنطقة الرياض "جابر آل تميم" أن سوق الإبل يشهد حاليًا إقبالًا كبيرًا، وأن أكثر الطلب على فئة الشقح؛ لأنها تدخل ضمن فئات المزايين لأول مرة، وتعد لونًا جديدًا في المهرجان، مؤكدًا أن هذه الإضافة رفعت أسعار الإبل عامة والشقح خاصة.