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ارتفاع أسعار النفط وتوقعات بانخفاض المخزونات الأمريكية

مع استعداد المنتجين للالتزام باتفاق خفض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط اليوم، بدعم من توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية وعلامات على أن منتجي النفط مستعدون للالتزام باتفاق خفض الإنتاج الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

 

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 49 سنتًا إلى 55.96 دولار للبرميل، وبلغ عقد برنت مستوًى جديدًا هو الأعلى في 18 شهرًا في الجلسة السابقة لكن قوة الدولار بددت معظم هذه المكاسب بعد ذلك.

 

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة عند52.82 دولار للبرميل بزيادة 49 سنتًا عن سعر التسوية السابقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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ارتفاع أسعار النفط وتوقعات بانخفاض المخزونات الأمريكية
سبق

ارتفعت أسعار النفط اليوم، بدعم من توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية وعلامات على أن منتجي النفط مستعدون للالتزام باتفاق خفض الإنتاج الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

 

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 49 سنتًا إلى 55.96 دولار للبرميل، وبلغ عقد برنت مستوًى جديدًا هو الأعلى في 18 شهرًا في الجلسة السابقة لكن قوة الدولار بددت معظم هذه المكاسب بعد ذلك.

 

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة عند52.82 دولار للبرميل بزيادة 49 سنتًا عن سعر التسوية السابقة.

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
04:47 PM
مع استعداد المنتجين للالتزام باتفاق خفض الإنتاج

ارتفاع أسعار النفط وتوقعات بانخفاض المخزونات الأمريكية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
10
23,199

ارتفعت أسعار النفط اليوم، بدعم من توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية وعلامات على أن منتجي النفط مستعدون للالتزام باتفاق خفض الإنتاج الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

 

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 49 سنتًا إلى 55.96 دولار للبرميل، وبلغ عقد برنت مستوًى جديدًا هو الأعلى في 18 شهرًا في الجلسة السابقة لكن قوة الدولار بددت معظم هذه المكاسب بعد ذلك.

 

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة عند52.82 دولار للبرميل بزيادة 49 سنتًا عن سعر التسوية السابقة.

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