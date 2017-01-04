ارتفاع أسعار النفط وتوقعات بانخفاض المخزونات الأمريكية

مع استعداد المنتجين للالتزام باتفاق خفض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط اليوم، بدعم من توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية وعلامات على أن منتجي النفط مستعدون للالتزام باتفاق خفض الإنتاج الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 49 سنتًا إلى 55.96 دولار للبرميل، وبلغ عقد برنت مستوًى جديدًا هو الأعلى في 18 شهرًا في الجلسة السابقة لكن قوة الدولار بددت معظم هذه المكاسب بعد ذلك.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة عند52.82 دولار للبرميل بزيادة 49 سنتًا عن سعر التسوية السابقة.