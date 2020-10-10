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استئصال 34 ورماً ليفياً من رحم امرأة في مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل

أجراها فريق طبي متخصص وكانت تعاني ألماً أسفل البطن وهي بحالة صحية جيدة

نجح فريق طبي بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بمدينة الرياض، في استئصال 34 ورماً ليفياً لامرأة في العقد الرابع من العمر، حيث راجعت المستشفى وهي تعاني من ألم أسفل البطن، وعند فحصها تبين أن لديها أوراماً ليفية متقدمة في الرحم بأحجام مختلفة.

وتم إجراء عملية جراحية، واستئصال 34 ورماً ليفياً بأحجام مختلفة، وتمت المحافظة على الرحم؛ وذلك للحفاظ على إمكانية الإنجاب مستقبلاً بإذن الله، وخرجت بحمد الله بعد يومين بحالة جيدة.

يُذكر أن "الصحة" تنفذ برنامج "أداء الصحة"، الذي يستهدف رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات، ويشمل حالياً 70 مستشفىً رئيساً، حيث يتم تطبيق ما يزيد على 40 مؤشراً لقياس الأداء في سبعة محاور خدمية، هي: (الطوارئ، والعيادات، والعمليات، والتنويم، والعنايات المركزة، والأشعة، والمختبرات)، كما يتم في البرنامج تطوير مهارات الكوادر للتعامل مع المؤشرات واكتشاف مكامن التحسين للأداء وبتوازن مع معايير الجودة وسلامة المرضى.

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استئصال 34 ورماً ليفياً من رحم امرأة في مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل
سبق

نجح فريق طبي بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بمدينة الرياض، في استئصال 34 ورماً ليفياً لامرأة في العقد الرابع من العمر، حيث راجعت المستشفى وهي تعاني من ألم أسفل البطن، وعند فحصها تبين أن لديها أوراماً ليفية متقدمة في الرحم بأحجام مختلفة.

وتم إجراء عملية جراحية، واستئصال 34 ورماً ليفياً بأحجام مختلفة، وتمت المحافظة على الرحم؛ وذلك للحفاظ على إمكانية الإنجاب مستقبلاً بإذن الله، وخرجت بحمد الله بعد يومين بحالة جيدة.

يُذكر أن "الصحة" تنفذ برنامج "أداء الصحة"، الذي يستهدف رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات، ويشمل حالياً 70 مستشفىً رئيساً، حيث يتم تطبيق ما يزيد على 40 مؤشراً لقياس الأداء في سبعة محاور خدمية، هي: (الطوارئ، والعيادات، والعمليات، والتنويم، والعنايات المركزة، والأشعة، والمختبرات)، كما يتم في البرنامج تطوير مهارات الكوادر للتعامل مع المؤشرات واكتشاف مكامن التحسين للأداء وبتوازن مع معايير الجودة وسلامة المرضى.

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
09:44 AM

استئصال 34 ورماً ليفياً من رحم امرأة في مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل

أجراها فريق طبي متخصص وكانت تعاني ألماً أسفل البطن وهي بحالة صحية جيدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نجح فريق طبي بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بمدينة الرياض، في استئصال 34 ورماً ليفياً لامرأة في العقد الرابع من العمر، حيث راجعت المستشفى وهي تعاني من ألم أسفل البطن، وعند فحصها تبين أن لديها أوراماً ليفية متقدمة في الرحم بأحجام مختلفة.

وتم إجراء عملية جراحية، واستئصال 34 ورماً ليفياً بأحجام مختلفة، وتمت المحافظة على الرحم؛ وذلك للحفاظ على إمكانية الإنجاب مستقبلاً بإذن الله، وخرجت بحمد الله بعد يومين بحالة جيدة.

يُذكر أن "الصحة" تنفذ برنامج "أداء الصحة"، الذي يستهدف رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات، ويشمل حالياً 70 مستشفىً رئيساً، حيث يتم تطبيق ما يزيد على 40 مؤشراً لقياس الأداء في سبعة محاور خدمية، هي: (الطوارئ، والعيادات، والعمليات، والتنويم، والعنايات المركزة، والأشعة، والمختبرات)، كما يتم في البرنامج تطوير مهارات الكوادر للتعامل مع المؤشرات واكتشاف مكامن التحسين للأداء وبتوازن مع معايير الجودة وسلامة المرضى.

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