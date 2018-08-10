استئصال ورم غير حميد لسيدة ثمانينية في نجران

كانت تعاني صعوبة التنفس والشعور بالاختناق

أنهى فريق طبي من قسم الجراحة العامة بمستشفى الملك خالد بنجران, معاناة سيدة تبلغ من العمر 82 عاماً بسبب ورم كبير غير حميد في الرقبة ممتد إلى تجويف الصدر؛ أدّى إلى إزاحة القصبة الهوائية إلى الجهة اليمنى؛ ما أسفر عن صعوبة في التنفس والشعور بالاختناق مع تغيُّر في الصوت وصعوبة في البلع.

وأفادت "صحة نجران" بأنه وبعد استكمال الإجراءات الطبية لمثل تلك الحالات ومعاينتها بمعرفة جميع التخصّصات المعنية ومناقشة الحالة من خلال الفريق الطبي المكوّن من الجراحة العامة وجراحة الصدر والأورام والتخدير والأشعة لتحديد مدى إمكانية إجراء التدخّل الجراحي من عدمه، خاصة أن المريضة كبيرة في العمر وتعاني أمراضاً مزمنة، تقرّر الاتفاق على الإجراء الجراحي مع اتخاذ جميع الاحتياطات.

وأُجريت العملية بكل نجاح وتمّ استئصال الورم كاملاً دون مضاعفات، وتلقت المريضة الرعاية الطبية في قسم التنويم لمدة أربعة أيام بعد العملية، وغادرت المستشفى بحالة صحية مستقرة.