استئصال ورم كلية بحجم 9 كلجم لمريض بالرياض

بقيادة استشاري سعودي بمدينة سعود الطبية

نجح فريق طبي متخصص في قسم جراحة المسالك البولية بمدينة الملك سعود الطبية في الرياض باستئصال ورم يزن 9 كيلو جراما.

وأوضح الفريق الطبي بأن العملية تكللت بالنجاح، بعد أن كان المريض يعاني من الورم لمدة ثلاث سنوات.

وأجرى العملية فريق طبي مكون من استشاري جراحة المسالك بالمناظير والليزر وأورام المسالك الدكتور محمد الشهري، والدكتور أحمد معبد، و الدكتور مفرح حريصي ، إضافة إلى مختص التخديرالدكتور بابو، والدكتور خالد الخريصي