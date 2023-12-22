استئناف عمليات الإجلاء في حلب بعد توقف دام أكثر من يوم واحد

يتوقع استمرارها على مدى الساعات المقبلة

أعلنت الأمم المتحدة أن عمليات إجلاء المدنيين من الأحياء المحاصرة في شرق حلب قد استؤنفت، عصر اليوم الأربعاء ويتوقع استمرار العمليات على مدى الساعات المقبلة.



وكانت عمليات الإجلاء قد توقفت لأكثر من 24 ساعة، وفق ما ذكره "فرحان حق" من مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة.



وأضاف "فرحان الحق" في بيان صحفي اليوم"تم نشر ما لا يقل عن عشرين موظفًا إضافيًا من دمشق إلى حلب للمساعدة في مراقبة عمليات الإجلاء الجارية وأنشطة الاستجابة في المدينة. وتقدر اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن أكثر من 25 ألف شخص تم إجلاؤهم من الأحياء المحاصرة في شرق حلب بين 15 و 20 من ديسمبر."