استبعاد السهلاوي والشهري من معسكر الأخضر

قرر الأرجنتيني باوزا مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم استبعاد الثنائي يحيى الشهري ومحمد السهلاوي عن معسكر المنتخب السعودي المقام حالياً في جدة ضمن أولى خطواته التحضيرية لمونديال روسيا ٢٠١٨.

وبينت إدارة المنتخب أن استبعاد الثنائي جاء بناءً على التقارير التي رفعها الجهاز الطبي وأكدت عدم إمكانية مشاركتهما في لقاء غانا الودي، حيث فضل الجهاز الطبي استكمال علاجهما في ناديهم.