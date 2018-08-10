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استخدام زيت المحرك الموصى به من الشركة يقلل من استهلاك الوقود 2%

كفاءة: يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمركبة ويحافظ على معدلات استهلاكه

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة، باستخدام زيت المحرك الموصى به من الشركة المصنّعة للمركبة؛ حيث يمكن أن يقلل من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 2%.

كما أوصى بصيانة المركبة بشكل دوري؛ لأنه يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمركبة، والمحافظة على معدلات استهلاك الوقود في حدودها الطبيعية التي صُممت المركبة من أجلها.

وبيّن المركز أن من الأمور التي تساعد كذلك في توفير الوقود، التأكدُ من ضبط ضغط الإطارات حسب القيم المنصوص عليها بحسب مصنع المركبة، وضبط زوايا العجلات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استخدام زيت المحرك الموصى به من الشركة يقلل من استهلاك الوقود 2%
سبق

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة، باستخدام زيت المحرك الموصى به من الشركة المصنّعة للمركبة؛ حيث يمكن أن يقلل من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 2%.

كما أوصى بصيانة المركبة بشكل دوري؛ لأنه يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمركبة، والمحافظة على معدلات استهلاك الوقود في حدودها الطبيعية التي صُممت المركبة من أجلها.

وبيّن المركز أن من الأمور التي تساعد كذلك في توفير الوقود، التأكدُ من ضبط ضغط الإطارات حسب القيم المنصوص عليها بحسب مصنع المركبة، وضبط زوايا العجلات.

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
10:21 AM

استخدام زيت المحرك الموصى به من الشركة يقلل من استهلاك الوقود 2%

كفاءة: يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمركبة ويحافظ على معدلات استهلاكه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
15
12,704

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة، باستخدام زيت المحرك الموصى به من الشركة المصنّعة للمركبة؛ حيث يمكن أن يقلل من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 2%.

كما أوصى بصيانة المركبة بشكل دوري؛ لأنه يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمركبة، والمحافظة على معدلات استهلاك الوقود في حدودها الطبيعية التي صُممت المركبة من أجلها.

وبيّن المركز أن من الأمور التي تساعد كذلك في توفير الوقود، التأكدُ من ضبط ضغط الإطارات حسب القيم المنصوص عليها بحسب مصنع المركبة، وضبط زوايا العجلات.

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