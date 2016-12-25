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استدعاء 1316 مركبة هيونداي جينيسس لخلل في برمجة لوحة العدادات

قد يؤدي إلى قراءات خاطئة.. و"التجارة" للمتضررين: تواصلوا مع الوكلاءر

استدعت وزارة التجارة والاستثمار 1316 مركبة هيونداي جينيسس 2015؛ بسبب خلل في برمجة لوحة العدادات، قد يؤدي إلى قراءات خاطئة، وعدم تفعيل الإشارات التحذيرية.

 

وطالبت الوزارة المتضررين بالتواصل مع الوكلاء لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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استدعاء 1316 مركبة هيونداي جينيسس لخلل في برمجة لوحة العدادات
سبق

استدعت وزارة التجارة والاستثمار 1316 مركبة هيونداي جينيسس 2015؛ بسبب خلل في برمجة لوحة العدادات، قد يؤدي إلى قراءات خاطئة، وعدم تفعيل الإشارات التحذيرية.

 

وطالبت الوزارة المتضررين بالتواصل مع الوكلاء لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
10:12 AM
قد يؤدي إلى قراءات خاطئة.. و"التجارة" للمتضررين: تواصلوا مع الوكلاءر

استدعاء 1316 مركبة هيونداي جينيسس لخلل في برمجة لوحة العدادات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استدعت وزارة التجارة والاستثمار 1316 مركبة هيونداي جينيسس 2015؛ بسبب خلل في برمجة لوحة العدادات، قد يؤدي إلى قراءات خاطئة، وعدم تفعيل الإشارات التحذيرية.

 

وطالبت الوزارة المتضررين بالتواصل مع الوكلاء لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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