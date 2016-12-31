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استشهاد الجندي أول "البركاتي" بالحد الجنوبي

الجثمان يصل إلى قرية الوسقة مغرب اليوم

استُشهد فجر اليوم السبت الجندي أول هاشم بن عبيد بن محمد آل عبد الواحد البركاتي، أحد أفراد قوات حرس الحدود ، أثناء أداء واجبه على الحد الجنوبي بمركز الداير ، مدافعاً عن دينه ومليكه ووطنه.

 

والشهيد البركاتي أعزب ويبلغ من العمر 25 عاماً، وقد التحق بالخدمة العسكرية قبل خمس سنوات.

 

وينتظر أن يصل جثمان الشهيد إلى مسقط رأسه بقرية الوسقة جنوب محافظة الليث، مغرب اليوم السبت.

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استشهاد الجندي أول "البركاتي" بالحد الجنوبي
سبق

استُشهد فجر اليوم السبت الجندي أول هاشم بن عبيد بن محمد آل عبد الواحد البركاتي، أحد أفراد قوات حرس الحدود ، أثناء أداء واجبه على الحد الجنوبي بمركز الداير ، مدافعاً عن دينه ومليكه ووطنه.

 

والشهيد البركاتي أعزب ويبلغ من العمر 25 عاماً، وقد التحق بالخدمة العسكرية قبل خمس سنوات.

 

وينتظر أن يصل جثمان الشهيد إلى مسقط رأسه بقرية الوسقة جنوب محافظة الليث، مغرب اليوم السبت.

31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
02:21 PM
الجثمان يصل إلى قرية الوسقة مغرب اليوم

استشهاد الجندي أول "البركاتي" بالحد الجنوبي

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عوض الفهمي - الليث
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54,483

استُشهد فجر اليوم السبت الجندي أول هاشم بن عبيد بن محمد آل عبد الواحد البركاتي، أحد أفراد قوات حرس الحدود ، أثناء أداء واجبه على الحد الجنوبي بمركز الداير ، مدافعاً عن دينه ومليكه ووطنه.

 

والشهيد البركاتي أعزب ويبلغ من العمر 25 عاماً، وقد التحق بالخدمة العسكرية قبل خمس سنوات.

 

وينتظر أن يصل جثمان الشهيد إلى مسقط رأسه بقرية الوسقة جنوب محافظة الليث، مغرب اليوم السبت.

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