النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استعداداً للآسيوية.. أخضر الناشئين يقيم معسكراً في جدة

 بدأ المنتخب السعودي للناشئين لكرة القدم أولى خطواته التحضيرية بإقامة معسكر إعدادي في محافظة جدة انطلق مؤخرًا ويختتم يوم الاثنين المقبل، ويأتي استعداداً لخوض منافسات التصفيات الآسيوية التي ستقام خلال شهر سبتمبر المقبل.
وسيخوض صغار الأخضر مباراتين وديتين الأولى أمام ناشئي فريق الاتحاد يوم غد السبت، والثانية أمام ناشئي الوحدة يوم الاثنين المقبل.
ويقود منتخب الناشئين المدرب الوطني سعد العبدلي ويساعده المدرب الوطني جبريل العميري، ومدرب اللياقة الوطني مشاري الصيرم إلى جانب مدير المنتخب قاسم الطيب ويساعده كل من عبدالرحمن الشهراني وتركي هزازي.
ووقع اختيار الجهاز الفني في منتخب الناشئين على 31 لاعبًا هم:
سعد يوسف وسالم الدوسري وفهد خالد ذعار من نادي الشباب، وصالح الهوساوي ومحمد برناوي ومصعب الجوير وسطام الروقي من نادي الهلال، وخالد حقوي ونواف المطيري وعبدالله رامي ومشاري المشهري من نادي النصر، ومحمد نخيلان من نادي الفيصلي، ومحمد عريجة ومعتز خليفة ونضال عطيف ونايف بكري وسلطان السريحي وعبدالعزيز غروي من نادي الأهلي، وعوض الناشري وعلي حريصي وباسم صديق ومحمد العوفي من نادي الاتحاد، وسليمان هزازي من نادي الوحدة، ومحمد الشنقيطي من نادي الأنصار وأسامة المبيريك من نادي الفتح، وعيسى العامر من نادي العدالة، وحسن العلي من نادي القارة، ويعقوب الحارثي وجابر قرادي من نادي الاتفاق، ومحمد العمران من نادي الخليج.
من جانبه، أكد المشرف العام على المنتخبات السنية الوطنية عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم  حمد الصنيع أن كافة التحضيرات لمنتخب الناشئين تسير بالشكل المطلوب ووفق الخطط والبرامج المعتمدة، مشددًا على أهمية الاهتمام باللاعبين في هذه المرحلة والحفاظ عليهم كونهم نواة الكرة السعودية ومستقبلها.   

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
استعداداً للآسيوية.. أخضر الناشئين يقيم معسكراً في جدة
سبق

 بدأ المنتخب السعودي للناشئين لكرة القدم أولى خطواته التحضيرية بإقامة معسكر إعدادي في محافظة جدة انطلق مؤخرًا ويختتم يوم الاثنين المقبل، ويأتي استعداداً لخوض منافسات التصفيات الآسيوية التي ستقام خلال شهر سبتمبر المقبل.
وسيخوض صغار الأخضر مباراتين وديتين الأولى أمام ناشئي فريق الاتحاد يوم غد السبت، والثانية أمام ناشئي الوحدة يوم الاثنين المقبل.
ويقود منتخب الناشئين المدرب الوطني سعد العبدلي ويساعده المدرب الوطني جبريل العميري، ومدرب اللياقة الوطني مشاري الصيرم إلى جانب مدير المنتخب قاسم الطيب ويساعده كل من عبدالرحمن الشهراني وتركي هزازي.
ووقع اختيار الجهاز الفني في منتخب الناشئين على 31 لاعبًا هم:
سعد يوسف وسالم الدوسري وفهد خالد ذعار من نادي الشباب، وصالح الهوساوي ومحمد برناوي ومصعب الجوير وسطام الروقي من نادي الهلال، وخالد حقوي ونواف المطيري وعبدالله رامي ومشاري المشهري من نادي النصر، ومحمد نخيلان من نادي الفيصلي، ومحمد عريجة ومعتز خليفة ونضال عطيف ونايف بكري وسلطان السريحي وعبدالعزيز غروي من نادي الأهلي، وعوض الناشري وعلي حريصي وباسم صديق ومحمد العوفي من نادي الاتحاد، وسليمان هزازي من نادي الوحدة، ومحمد الشنقيطي من نادي الأنصار وأسامة المبيريك من نادي الفتح، وعيسى العامر من نادي العدالة، وحسن العلي من نادي القارة، ويعقوب الحارثي وجابر قرادي من نادي الاتفاق، ومحمد العمران من نادي الخليج.
من جانبه، أكد المشرف العام على المنتخبات السنية الوطنية عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم  حمد الصنيع أن كافة التحضيرات لمنتخب الناشئين تسير بالشكل المطلوب ووفق الخطط والبرامج المعتمدة، مشددًا على أهمية الاهتمام باللاعبين في هذه المرحلة والحفاظ عليهم كونهم نواة الكرة السعودية ومستقبلها.   

03 فبراير 2017 - 6 جمادى الأول 1438
05:13 PM

استعداداً للآسيوية.. أخضر الناشئين يقيم معسكراً في جدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
1
660

 بدأ المنتخب السعودي للناشئين لكرة القدم أولى خطواته التحضيرية بإقامة معسكر إعدادي في محافظة جدة انطلق مؤخرًا ويختتم يوم الاثنين المقبل، ويأتي استعداداً لخوض منافسات التصفيات الآسيوية التي ستقام خلال شهر سبتمبر المقبل.
وسيخوض صغار الأخضر مباراتين وديتين الأولى أمام ناشئي فريق الاتحاد يوم غد السبت، والثانية أمام ناشئي الوحدة يوم الاثنين المقبل.
ويقود منتخب الناشئين المدرب الوطني سعد العبدلي ويساعده المدرب الوطني جبريل العميري، ومدرب اللياقة الوطني مشاري الصيرم إلى جانب مدير المنتخب قاسم الطيب ويساعده كل من عبدالرحمن الشهراني وتركي هزازي.
ووقع اختيار الجهاز الفني في منتخب الناشئين على 31 لاعبًا هم:
سعد يوسف وسالم الدوسري وفهد خالد ذعار من نادي الشباب، وصالح الهوساوي ومحمد برناوي ومصعب الجوير وسطام الروقي من نادي الهلال، وخالد حقوي ونواف المطيري وعبدالله رامي ومشاري المشهري من نادي النصر، ومحمد نخيلان من نادي الفيصلي، ومحمد عريجة ومعتز خليفة ونضال عطيف ونايف بكري وسلطان السريحي وعبدالعزيز غروي من نادي الأهلي، وعوض الناشري وعلي حريصي وباسم صديق ومحمد العوفي من نادي الاتحاد، وسليمان هزازي من نادي الوحدة، ومحمد الشنقيطي من نادي الأنصار وأسامة المبيريك من نادي الفتح، وعيسى العامر من نادي العدالة، وحسن العلي من نادي القارة، ويعقوب الحارثي وجابر قرادي من نادي الاتفاق، ومحمد العمران من نادي الخليج.
من جانبه، أكد المشرف العام على المنتخبات السنية الوطنية عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم  حمد الصنيع أن كافة التحضيرات لمنتخب الناشئين تسير بالشكل المطلوب ووفق الخطط والبرامج المعتمدة، مشددًا على أهمية الاهتمام باللاعبين في هذه المرحلة والحفاظ عليهم كونهم نواة الكرة السعودية ومستقبلها.   

شارك برأيك
39
145

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

03 فبراير
1,798
3000

3000

01 فبراير
1,887
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
2,717
84 مليونًا

84 مليونًا

27 يناير
5,290

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

فعالية جامعة جازان

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة