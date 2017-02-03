استعداداً للآسيوية.. أخضر الناشئين يقيم معسكراً في جدة

بدأ المنتخب السعودي للناشئين لكرة القدم أولى خطواته التحضيرية بإقامة معسكر إعدادي في محافظة جدة انطلق مؤخرًا ويختتم يوم الاثنين المقبل، ويأتي استعداداً لخوض منافسات التصفيات الآسيوية التي ستقام خلال شهر سبتمبر المقبل.

وسيخوض صغار الأخضر مباراتين وديتين الأولى أمام ناشئي فريق الاتحاد يوم غد السبت، والثانية أمام ناشئي الوحدة يوم الاثنين المقبل.

ويقود منتخب الناشئين المدرب الوطني سعد العبدلي ويساعده المدرب الوطني جبريل العميري، ومدرب اللياقة الوطني مشاري الصيرم إلى جانب مدير المنتخب قاسم الطيب ويساعده كل من عبدالرحمن الشهراني وتركي هزازي.

ووقع اختيار الجهاز الفني في منتخب الناشئين على 31 لاعبًا هم:

سعد يوسف وسالم الدوسري وفهد خالد ذعار من نادي الشباب، وصالح الهوساوي ومحمد برناوي ومصعب الجوير وسطام الروقي من نادي الهلال، وخالد حقوي ونواف المطيري وعبدالله رامي ومشاري المشهري من نادي النصر، ومحمد نخيلان من نادي الفيصلي، ومحمد عريجة ومعتز خليفة ونضال عطيف ونايف بكري وسلطان السريحي وعبدالعزيز غروي من نادي الأهلي، وعوض الناشري وعلي حريصي وباسم صديق ومحمد العوفي من نادي الاتحاد، وسليمان هزازي من نادي الوحدة، ومحمد الشنقيطي من نادي الأنصار وأسامة المبيريك من نادي الفتح، وعيسى العامر من نادي العدالة، وحسن العلي من نادي القارة، ويعقوب الحارثي وجابر قرادي من نادي الاتفاق، ومحمد العمران من نادي الخليج.

من جانبه، أكد المشرف العام على المنتخبات السنية الوطنية عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم حمد الصنيع أن كافة التحضيرات لمنتخب الناشئين تسير بالشكل المطلوب ووفق الخطط والبرامج المعتمدة، مشددًا على أهمية الاهتمام باللاعبين في هذه المرحلة والحفاظ عليهم كونهم نواة الكرة السعودية ومستقبلها.