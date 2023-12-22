استمرار الأنشطة الرياضية ببطولة الدفاع المدني بالرياض

والطلحي يتوج "شعبة الروضة" بكأس الطائرة

توج مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء عايش الطلحي، شعبة الروضة بكأس دوري كرة الطائرة والميداليات، الذهبية كما توج الفائزين في مسابقة السباحة.





وتتواصل بطولة الأنشطة الرياضية التي تقيمها مديرية الدفاع المدني بمنطقة

الرياض ولاتزال منافسات بطولة كرة القدم مستمرة وينتظر أن تقام المباراة الختامية فيها الأسبوع القادم في ملعب نادي الرياض، فيما وصلت بطولة تحدي رجال الدفاع المدني إلى مراحلها النهائية.





و حظيت الأنشطة بمتابعة وحماس كبير ‏بين شعب الدفاع المدني المشاركة في البطولة.