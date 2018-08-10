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استمرار النشاطات المتنوعة ضمن روزنامة الترفيه

حضور عائلي كثيف في فعالية "دراجون أكروبات"

تجرى حاليًا مجموعة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة والمدعومة من الهيئة العامة للترفيه حول المملكة، وذلك ضمن فعاليات روزنامة الترفيه؛ حيث تستمر في الرياض فعالية "دراجون أكروبات" العالمية التي لاقت حضورًا جماهيريًّا عائليًّا كثيفًا خلال الأيام الماضية وجمعت العديد من الأنشطة الاستثنائية مثل الأكروبات الروسي والأفريقي، والعرض العالمي للدراجات النارية، وألعاب الخفة، والعروض الهوائية والألعاب الأكروباتية الثلاثية.

وتستمر بواقع عرضين يوميًّا حيث يبدأ العرض الأول الساعة 7 مساءً ويبدأ العرض الثاني الساعة 10 مساءً يوميًّا باستثناء أيام الأحد، وتستمر حتى 6 سبتمبر 2017م، وذلك في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وفي تبوك يستمر مهرجان "الورد والفاكهة"، وهو عبارة عن قرية تحوي أكثر من 40 محلًّا لعرض الزهور والفواكه التي تتميز بها المنطقة، بالإضافة لوجود قرية للطفل ومعرض للتصوير الفوتوغرافي وعروض الدمى ومعرض الفنون التشكيلية واستوديو الورود وشارع الفن والألعاب النارية، وذلك في منتزه الأمير فهد بن سلطان، ويستقبل الزوار يوميًّا حتى 10 أغسطس من الساعة 5 مساءً حتى 12 منتصف الليل.

وفي الأحساء تقام فعالية "ونس صيفك" في محطتها الجديدة، وهي عبارة عن فعالية تقام بها عدة أنشطة للرسم والأشغال اليدوية تقوم بها مواهب سعودية، وتتخللها أنشطة داخل أكشاك للأطفال والشباب والشابات؛ بهدف إكسابهم المهارات الجديدة وتنميتها، وهنالك جانب لتكنولوجيا الأطفال وأنشطة تعليمية تكسبهم مهارة التعامل مع الروبوت وكيفية تركيب الألعاب، واكتساب مهارات الذكاء الصناعي، بالإضافة لوجود مسرح للطفل وشخصية الحكواتي، وذلك في الفترة من 10 حتى 12 أغسطس في سكوير مول.

وفي الأحساء تستمر أيضًا فعالية "ترفيه أكشن" وهي عبارة عن مهرجان ترفيهي عائلي، وذلك في أرض نوفان للاحتفالات يوميًّا حتى 19 أغسطس من الساعة 6 مساءً حتى 1:30 صباحًا.

كما تستمر في المدينة المنورة فعالية "اجعل تسوقك ايموجي" الترفيهية التي تقدم مجموعة من الأنشطة التفاعلية للأطفال، وذلك في مركز عالية مول حتى تاريخ 12 أغسطس 2017 م، وتستقبل الزوار من الساعة 7 وحتى 11 مساءً.

وفي جدة تستمر فعالية "الكوميدي كلوب" وهي عبارة عن عرض ستاند أب تصاحبها مجموعة من الفقرات تتنوع بين عروض ستاند أب وألعاب الخفة والمسرحيات الكوميدية القصيرة التي تلائم جميع أفراد العائلة، وذلك في جمعية الثقافة والفنون بحي الشاطئ في تمام الساعة 8:45 مساءً كل خميس حتى 29 أغسطس. وتستمر أيضًا في قرية مرسال "بالجنغل لاند" في جدة "العروض الصينية الأكروباتية" وتتضمن العروض البهلوانية وعروض القفز بالأرجوحة وعروض الدراجات والخدع البصرية، وهذه الفعالية مستمرة حتى 14 سبتمبر 2017م وتستقبل الزوار يوميًّا من الساعة 9 مساءً حتى 2 صباحًا.

ويمكن الوصول إلى معلومات أكثر عن الأنشطة الترفيهية وذلك بمتابعة حساب روزنامة الترفيه على قنوات التواصل الاجتماعي: @Roznamah_sa .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استمرار النشاطات المتنوعة ضمن روزنامة الترفيه
سبق

تجرى حاليًا مجموعة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة والمدعومة من الهيئة العامة للترفيه حول المملكة، وذلك ضمن فعاليات روزنامة الترفيه؛ حيث تستمر في الرياض فعالية "دراجون أكروبات" العالمية التي لاقت حضورًا جماهيريًّا عائليًّا كثيفًا خلال الأيام الماضية وجمعت العديد من الأنشطة الاستثنائية مثل الأكروبات الروسي والأفريقي، والعرض العالمي للدراجات النارية، وألعاب الخفة، والعروض الهوائية والألعاب الأكروباتية الثلاثية.

وتستمر بواقع عرضين يوميًّا حيث يبدأ العرض الأول الساعة 7 مساءً ويبدأ العرض الثاني الساعة 10 مساءً يوميًّا باستثناء أيام الأحد، وتستمر حتى 6 سبتمبر 2017م، وذلك في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وفي تبوك يستمر مهرجان "الورد والفاكهة"، وهو عبارة عن قرية تحوي أكثر من 40 محلًّا لعرض الزهور والفواكه التي تتميز بها المنطقة، بالإضافة لوجود قرية للطفل ومعرض للتصوير الفوتوغرافي وعروض الدمى ومعرض الفنون التشكيلية واستوديو الورود وشارع الفن والألعاب النارية، وذلك في منتزه الأمير فهد بن سلطان، ويستقبل الزوار يوميًّا حتى 10 أغسطس من الساعة 5 مساءً حتى 12 منتصف الليل.

وفي الأحساء تقام فعالية "ونس صيفك" في محطتها الجديدة، وهي عبارة عن فعالية تقام بها عدة أنشطة للرسم والأشغال اليدوية تقوم بها مواهب سعودية، وتتخللها أنشطة داخل أكشاك للأطفال والشباب والشابات؛ بهدف إكسابهم المهارات الجديدة وتنميتها، وهنالك جانب لتكنولوجيا الأطفال وأنشطة تعليمية تكسبهم مهارة التعامل مع الروبوت وكيفية تركيب الألعاب، واكتساب مهارات الذكاء الصناعي، بالإضافة لوجود مسرح للطفل وشخصية الحكواتي، وذلك في الفترة من 10 حتى 12 أغسطس في سكوير مول.

وفي الأحساء تستمر أيضًا فعالية "ترفيه أكشن" وهي عبارة عن مهرجان ترفيهي عائلي، وذلك في أرض نوفان للاحتفالات يوميًّا حتى 19 أغسطس من الساعة 6 مساءً حتى 1:30 صباحًا.

كما تستمر في المدينة المنورة فعالية "اجعل تسوقك ايموجي" الترفيهية التي تقدم مجموعة من الأنشطة التفاعلية للأطفال، وذلك في مركز عالية مول حتى تاريخ 12 أغسطس 2017 م، وتستقبل الزوار من الساعة 7 وحتى 11 مساءً.

وفي جدة تستمر فعالية "الكوميدي كلوب" وهي عبارة عن عرض ستاند أب تصاحبها مجموعة من الفقرات تتنوع بين عروض ستاند أب وألعاب الخفة والمسرحيات الكوميدية القصيرة التي تلائم جميع أفراد العائلة، وذلك في جمعية الثقافة والفنون بحي الشاطئ في تمام الساعة 8:45 مساءً كل خميس حتى 29 أغسطس. وتستمر أيضًا في قرية مرسال "بالجنغل لاند" في جدة "العروض الصينية الأكروباتية" وتتضمن العروض البهلوانية وعروض القفز بالأرجوحة وعروض الدراجات والخدع البصرية، وهذه الفعالية مستمرة حتى 14 سبتمبر 2017م وتستقبل الزوار يوميًّا من الساعة 9 مساءً حتى 2 صباحًا.

ويمكن الوصول إلى معلومات أكثر عن الأنشطة الترفيهية وذلك بمتابعة حساب روزنامة الترفيه على قنوات التواصل الاجتماعي: @Roznamah_sa .

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
06:52 PM

استمرار النشاطات المتنوعة ضمن روزنامة الترفيه

حضور عائلي كثيف في فعالية "دراجون أكروبات"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجرى حاليًا مجموعة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة والمدعومة من الهيئة العامة للترفيه حول المملكة، وذلك ضمن فعاليات روزنامة الترفيه؛ حيث تستمر في الرياض فعالية "دراجون أكروبات" العالمية التي لاقت حضورًا جماهيريًّا عائليًّا كثيفًا خلال الأيام الماضية وجمعت العديد من الأنشطة الاستثنائية مثل الأكروبات الروسي والأفريقي، والعرض العالمي للدراجات النارية، وألعاب الخفة، والعروض الهوائية والألعاب الأكروباتية الثلاثية.

وتستمر بواقع عرضين يوميًّا حيث يبدأ العرض الأول الساعة 7 مساءً ويبدأ العرض الثاني الساعة 10 مساءً يوميًّا باستثناء أيام الأحد، وتستمر حتى 6 سبتمبر 2017م، وذلك في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وفي تبوك يستمر مهرجان "الورد والفاكهة"، وهو عبارة عن قرية تحوي أكثر من 40 محلًّا لعرض الزهور والفواكه التي تتميز بها المنطقة، بالإضافة لوجود قرية للطفل ومعرض للتصوير الفوتوغرافي وعروض الدمى ومعرض الفنون التشكيلية واستوديو الورود وشارع الفن والألعاب النارية، وذلك في منتزه الأمير فهد بن سلطان، ويستقبل الزوار يوميًّا حتى 10 أغسطس من الساعة 5 مساءً حتى 12 منتصف الليل.

وفي الأحساء تقام فعالية "ونس صيفك" في محطتها الجديدة، وهي عبارة عن فعالية تقام بها عدة أنشطة للرسم والأشغال اليدوية تقوم بها مواهب سعودية، وتتخللها أنشطة داخل أكشاك للأطفال والشباب والشابات؛ بهدف إكسابهم المهارات الجديدة وتنميتها، وهنالك جانب لتكنولوجيا الأطفال وأنشطة تعليمية تكسبهم مهارة التعامل مع الروبوت وكيفية تركيب الألعاب، واكتساب مهارات الذكاء الصناعي، بالإضافة لوجود مسرح للطفل وشخصية الحكواتي، وذلك في الفترة من 10 حتى 12 أغسطس في سكوير مول.

وفي الأحساء تستمر أيضًا فعالية "ترفيه أكشن" وهي عبارة عن مهرجان ترفيهي عائلي، وذلك في أرض نوفان للاحتفالات يوميًّا حتى 19 أغسطس من الساعة 6 مساءً حتى 1:30 صباحًا.

كما تستمر في المدينة المنورة فعالية "اجعل تسوقك ايموجي" الترفيهية التي تقدم مجموعة من الأنشطة التفاعلية للأطفال، وذلك في مركز عالية مول حتى تاريخ 12 أغسطس 2017 م، وتستقبل الزوار من الساعة 7 وحتى 11 مساءً.

وفي جدة تستمر فعالية "الكوميدي كلوب" وهي عبارة عن عرض ستاند أب تصاحبها مجموعة من الفقرات تتنوع بين عروض ستاند أب وألعاب الخفة والمسرحيات الكوميدية القصيرة التي تلائم جميع أفراد العائلة، وذلك في جمعية الثقافة والفنون بحي الشاطئ في تمام الساعة 8:45 مساءً كل خميس حتى 29 أغسطس. وتستمر أيضًا في قرية مرسال "بالجنغل لاند" في جدة "العروض الصينية الأكروباتية" وتتضمن العروض البهلوانية وعروض القفز بالأرجوحة وعروض الدراجات والخدع البصرية، وهذه الفعالية مستمرة حتى 14 سبتمبر 2017م وتستقبل الزوار يوميًّا من الساعة 9 مساءً حتى 2 صباحًا.

ويمكن الوصول إلى معلومات أكثر عن الأنشطة الترفيهية وذلك بمتابعة حساب روزنامة الترفيه على قنوات التواصل الاجتماعي: @Roznamah_sa .

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01
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مهرجان الورد والفاكهة

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أغسطس

دراجون أكروبات

تنتهي 30 أغسطس
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أغسطس

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