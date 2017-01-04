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إنهاء الاستنفار في مطار الطائف وتساؤلات للطيران المدني: ماذا حدث؟!

٥٠ فرقة إسعافية تمركزت في المطار لأكثر من ساعتين.. والتوضيح اتجه لرحلة بيشة

انتهى -قبل قليل- الاستنفار الذي شهده مطار الطائف خلال الساعتين الماضيتين عقب ورود بلاغ عن مشكلة على إحدى الطائرات.

 

جاء ذلك بعد أن أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني توضيحا مقتضبا لم تتطرق فيه لما حدث في مطار الطائف، حيث اكتفت بالإشارة إلى نقطتين، الأولى سلامة رحلة بيشة-جدة التي دارت حولها الأنباء، والأخرى سلامة أجواء الطيران في المملكة.

 

ولم تكشف الهيئة العامة للطيران المدني في توضيحها عن أسباب الاستنفار الذي شهده مطار الطائف وتمركزت خلاله حوالي ٥٠ فرقة إسعافية بالمطار.

...................

 

الاستنفار مستمر في مطار الطائف.. فرق إنقاذ وإسعاف

"الطيران المدني": لا مشكلة على رحلة بيشة-جدة.. والأجواء سليمة

 

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني عدم وجود مشكلة في رحلة بيشة-جدة. وقالت في أول تعليق لها على الاستنفار الذي يشهده مطار الطائف : "‏لا صحة للأنباء المنتشرة عن وجود مشكلة في رحلة بين بيشة وجدة، والأجواء بالمملكة ولله الحمد سليمة⁧".

 

ويأتي نفي الطيران المدني في وقت يستمر فيه حتى اللحظة استنفار فرق الإنقاذ والإسعاف في مطار الطائف بعد بلاغ عن مشكلة تعرضت لها إحدى الطائرات.‬⁩

 

________

 

كانت في رحلة داخلية وطلب قائدها الهبوط اضطرارياً .. مصير البلاغ غامض

استنفار بالطائف عقب بلاغ عن خلل بطائرة في الجو .. والطيران المدني: لا تعليق

تواصل جهات الإنقاذ والإسعاف استنفارها وجاهزيتها في مطار الطائف، بعد ورود بلاغ عن خلل فني لطائرة مدنية وطلبها الهبوط في مطار الطائف.

 

وفيما أكّد شهود عيان وجوداً كثيفاً لجهات الإنقاذ والإسعاف في المطار، لم تعلّق هيئة الطيران المدني على الأمر واكتفت بالصمت.

 

وتشير المعلومات إلى أن الطائرة كانت في رحلة داخلية، وطلب قائدها الهبوط في مطار الطائف اضطرارياً وفقاً للبلاغ، فيما لم تهبط حتى الآن وما زال مصير البلاغ غامضاً حتى اللحظة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنهاء الاستنفار في مطار الطائف وتساؤلات للطيران المدني: ماذا حدث؟!
سبق

انتهى -قبل قليل- الاستنفار الذي شهده مطار الطائف خلال الساعتين الماضيتين عقب ورود بلاغ عن مشكلة على إحدى الطائرات.

 

جاء ذلك بعد أن أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني توضيحا مقتضبا لم تتطرق فيه لما حدث في مطار الطائف، حيث اكتفت بالإشارة إلى نقطتين، الأولى سلامة رحلة بيشة-جدة التي دارت حولها الأنباء، والأخرى سلامة أجواء الطيران في المملكة.

 

ولم تكشف الهيئة العامة للطيران المدني في توضيحها عن أسباب الاستنفار الذي شهده مطار الطائف وتمركزت خلاله حوالي ٥٠ فرقة إسعافية بالمطار.

...................

 

الاستنفار مستمر في مطار الطائف.. فرق إنقاذ وإسعاف

"الطيران المدني": لا مشكلة على رحلة بيشة-جدة.. والأجواء سليمة

 

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني عدم وجود مشكلة في رحلة بيشة-جدة. وقالت في أول تعليق لها على الاستنفار الذي يشهده مطار الطائف : "‏لا صحة للأنباء المنتشرة عن وجود مشكلة في رحلة بين بيشة وجدة، والأجواء بالمملكة ولله الحمد سليمة⁧".

 

ويأتي نفي الطيران المدني في وقت يستمر فيه حتى اللحظة استنفار فرق الإنقاذ والإسعاف في مطار الطائف بعد بلاغ عن مشكلة تعرضت لها إحدى الطائرات.‬⁩

 

________

 

كانت في رحلة داخلية وطلب قائدها الهبوط اضطرارياً .. مصير البلاغ غامض

استنفار بالطائف عقب بلاغ عن خلل بطائرة في الجو .. والطيران المدني: لا تعليق

تواصل جهات الإنقاذ والإسعاف استنفارها وجاهزيتها في مطار الطائف، بعد ورود بلاغ عن خلل فني لطائرة مدنية وطلبها الهبوط في مطار الطائف.

 

وفيما أكّد شهود عيان وجوداً كثيفاً لجهات الإنقاذ والإسعاف في المطار، لم تعلّق هيئة الطيران المدني على الأمر واكتفت بالصمت.

 

وتشير المعلومات إلى أن الطائرة كانت في رحلة داخلية، وطلب قائدها الهبوط في مطار الطائف اضطرارياً وفقاً للبلاغ، فيما لم تهبط حتى الآن وما زال مصير البلاغ غامضاً حتى اللحظة.

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
01:21 PM
اخر تعديل
05 يناير 2017 - 7 ربيع الآخر 1438
08:28 AM
٥٠ فرقة إسعافية تمركزت في المطار لأكثر من ساعتين.. والتوضيح اتجه لرحلة بيشة

إنهاء الاستنفار في مطار الطائف وتساؤلات للطيران المدني: ماذا حدث؟!

A A A
عبدالله البرقاوي - الطائف
102
162,576

انتهى -قبل قليل- الاستنفار الذي شهده مطار الطائف خلال الساعتين الماضيتين عقب ورود بلاغ عن مشكلة على إحدى الطائرات.

 

جاء ذلك بعد أن أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني توضيحا مقتضبا لم تتطرق فيه لما حدث في مطار الطائف، حيث اكتفت بالإشارة إلى نقطتين، الأولى سلامة رحلة بيشة-جدة التي دارت حولها الأنباء، والأخرى سلامة أجواء الطيران في المملكة.

 

ولم تكشف الهيئة العامة للطيران المدني في توضيحها عن أسباب الاستنفار الذي شهده مطار الطائف وتمركزت خلاله حوالي ٥٠ فرقة إسعافية بالمطار.

...................

 

الاستنفار مستمر في مطار الطائف.. فرق إنقاذ وإسعاف

"الطيران المدني": لا مشكلة على رحلة بيشة-جدة.. والأجواء سليمة

 

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني عدم وجود مشكلة في رحلة بيشة-جدة. وقالت في أول تعليق لها على الاستنفار الذي يشهده مطار الطائف : "‏لا صحة للأنباء المنتشرة عن وجود مشكلة في رحلة بين بيشة وجدة، والأجواء بالمملكة ولله الحمد سليمة⁧".

 

ويأتي نفي الطيران المدني في وقت يستمر فيه حتى اللحظة استنفار فرق الإنقاذ والإسعاف في مطار الطائف بعد بلاغ عن مشكلة تعرضت لها إحدى الطائرات.‬⁩

 

________

 

كانت في رحلة داخلية وطلب قائدها الهبوط اضطرارياً .. مصير البلاغ غامض

استنفار بالطائف عقب بلاغ عن خلل بطائرة في الجو .. والطيران المدني: لا تعليق

تواصل جهات الإنقاذ والإسعاف استنفارها وجاهزيتها في مطار الطائف، بعد ورود بلاغ عن خلل فني لطائرة مدنية وطلبها الهبوط في مطار الطائف.

 

وفيما أكّد شهود عيان وجوداً كثيفاً لجهات الإنقاذ والإسعاف في المطار، لم تعلّق هيئة الطيران المدني على الأمر واكتفت بالصمت.

 

وتشير المعلومات إلى أن الطائرة كانت في رحلة داخلية، وطلب قائدها الهبوط في مطار الطائف اضطرارياً وفقاً للبلاغ، فيما لم تهبط حتى الآن وما زال مصير البلاغ غامضاً حتى اللحظة.

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