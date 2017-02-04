استنكار لصور الاختلاط في احتفالية التاجر الصغير بالقنفذة.. والمحافظ: لم يحدث!

بينما كتب أحدهم "لو وُجدت الهيئة هل نرى هذا المنكر؟" قال آخر "أعجبني المنظر"

استنكر عدد من المتابعين والمغردين عبر "تويتر" ما حدث مساء أمس، في احتفالية أقيمت لدى اختتام أحد البرامج في مخيم تسويقي ترفيهي بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة، من وجود اختلاط بين مقاعد الرجال والنساء في هذا الاحتفال وسط حضور كثيف من المواطنين وتواجد لعدد من المسؤولين في المحافظة.



وطالب عدد من المغردين بالتحقيق مع منظمي هذا الاحتفال الذي ارتكب فيه ما نهى عنه ديننا الحنيف، فيما تباينت الآراء بين معارض وآخر يرى أن ما حدث أمر عادي يحدث في كل مكان.



وقال مغرد من خلال الوسم الذي أطلق في تويتر تحت اسم "اختلاط في مهرجان بالقنفذة" ونشرت فيه العديد من الصور للاحتفال ، إن المتاجرة بالدِّين الأسرع تأثيراً لدى الرأي العام، فيما قال آخر: "أعجبني هذا المنظر، النساء متحجبات، وهؤلاء المنتقدون يسافرون بأهلهم للخارج كاشفات"، فيما علق آخر على صور التزاحم المتداولة قائلاً: "همسة غيور لو وجدت الهيئة بصلاحياتها السابقة فهل سنرى هذا المنكر؟!.. مجرد همسة لمن يهمه الأمر".



وتواصلت "سبق" مع محافظ القنفذة فضا بين البقمي، الذي قال: "لم يحدث مثل ذلك، كانت احتفالية أقامتها الجمعية الخيرية احتفاء باختتام برنامج التاجر الصغير، البرنامج الذي أقيم في المخيم التسويقي الترفيهي في القنفذه لإعطاء أبنائنا الصغار فرصة في كيفية الاستفادة من الوقت والاعتماد على النفس بحضور جمع من أعضاء الجمعية وجمعية كفى ومراكز الأحياء، ومن يروج عن اختلاط حدث نسأل الله له الهدايه"، مضيفاً أن مجتمعنا وقيمنا وبلادنا تنأى بنا عن ذلك فنحن نعيش في المملكه العربية السعودية دولة الإسلام والمسلمين.



وحول إظهار الصور المتداولة سوء تنظيم جعل مقاعد النساء متداخلة مع مقاعد الرجال قال: "هذا لا أعلم عنه والتنظيم مقام من الجهة المنظمة بالتعاون مع الجمعية الخيرية وجمعية مراكز الأحياء، وحسب ما أعرف لا يوجد مثل ذلك، ولا أعتقد أن أحدا يرضى بالتداخل لا من الرجال ولا من النساء، الجميع يخاف الله.. وقيمنا تنظم هذه العلاقة".