اعتباراً من الغد.. جامعة جدة تفتح باب التسجيل والقبول للعام الدراسي المقبل

في مرحلتي البكالوريوس والماجستير عبر البوابة الإلكترونية للجامعة

أعلنت جامعة جدة عن بدء فتح باب القبول لاستقبال طلبات المتقدمين للدراسة بمرحلتي البكالوريوس, وبرامج الماجستير للعام الجامعي 1438هـ / 1439هـ، ابتداءً من يوم غد الأحد، عبر البوابة الإلكترونية للجامعة .

ودعت الجامعة الطلاب والطالبات الراغبين للتسجيل في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، إلى إتباع الخطوات المحددة في بوابتي القبول الإلكترونية ووفق المواعيد المحددة بها ، من خلال الروابط التالية:

البوابة الإلكترونية لمرحلة البكالوريوس https://adm.uj.edu.sa/index.aspx

والبوابة الإلكترونية لعمادة الدراسات العليا https://t.co/V03c5L4jtO .